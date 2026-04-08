Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, δημοσιεύοντας ανακοίνωση εκ μέρους του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν στο Χ, δήλωσε ότι «εάν σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, οι Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές τους επιχειρήσεις», λίγο μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας για δύο εβδομάδες.

«Για μια περίοδο δύο εβδομάδων, η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ θα είναι δυνατή μέσω συντονισμού με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: pic.twitter.com/cEtBNCLnWT — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το ανώτατο συμβούλιο ασφαλείας του Ιράν δήλωσε ότι «τα δάχτυλά μας είναι στη σκανδάλη, και μόλις ο εχθρός κάνει το παραμικρό λάθος, θα υπάρξουν αντίποινα με πλήρη δύναμη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.