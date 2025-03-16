Πάπας Φραγκίσκος: Αντιμετωπίζω μια δοκιμασία, είμαι στο πλευρό πολλών άρρωστων αδελφών

«Αντιμετωπίζω μια δοκιμασία, είμαι στο πλευρό πολλών άρρωστων αδελφών που αυτήν τη στιγμή νιώθουν ευπαθείς», υπογράμμισε ο πάπας Φραγκίσκος στο γραπτό, κυριακάτικο μήνυμά του προς τους πιστούς.

«Το σώμα μας είναι ασθενές αλλά, και υπό αυτές τις συνθήκες, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να αγαπάμε, να προσευχόμαστε, να δωρίζουμε τον εαυτό μας. Να αποτελούμε, ο ένας για τον άλλο, μέσα στην πίστη μας, φωτεινά σημάδια ελπίδας», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Ο Φραγκίσκος ευχαρίστησε όλους τους πιστούς για τις προσευχές τους, όπως και όλους τους γιατρούς και νοσηλευτές που του παρέχουν φροντίδα, στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.

«Ξέρω ότι προσεύχονται για την ίασή μου πολλά παιδιά, κάποια από αυτά ήρθαν και στο νοσοκομείο, να μου δείξουν ότι είναι κοντά μου. Σας ευχαριστώ, αγαπητά παιδιά. Ο πάπας σας αγαπάει και περιμένει πάντα να σας συναντήσει», τόνισε, τέλος, ο Φραγκίσκος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.