Η ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, όπως προτείνουν η Βρετανία και η Γαλλία στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας εκεχειρίας με τη Ρωσία, είναι ένα θέμα που θα αποφασιστεί από το Κίεβο και όχι από τη Μόσχα, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που παραχώρησε σε πολλές τοπικές, γαλλικές εφημερίδες.

Ο Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, προωθούν την ιδέα της συντονισμένης στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία. Ο Στάρμερ οργάνωσε το Σάββατο μια τηλεδιάσκεψη με τον Μακρόν και πολλές άλλες χώρες, συμμάχους της Ουκρανίας, χωρίς τις ΗΠΑ.

«Η Ουκρανία είναι εθνικά κυρίαρχο κράτος. Εάν ζητά να σταθμεύουν συμμαχικές δυνάμεις στο έδαφός της, αυτό δεν είναι κάτι που εναπόκειται στη Ρωσία να το δεχτεί ή όχι», είπε ο Μακρόν στη συνέντευξη αυτή, που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Η Ρωσία έχει απορρίψει κατ’ επανάληψη την ιδέα να σταθμεύουν στην Ουκρανία στρατιώτες από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο Μακρόν είπε ότι μια ενδεχόμενη ειρηνευτική δύναμη θα αποτελείται από «μερικές χιλιάδες στρατιώτες» από κάθε χώρα. Αρκετές ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Όμως, όπως και άλλες πλευρές μιας πιθανής εκεχειρίας, η μορφή που θα έχει αυτή η ειρηνευτική δύναμη παραμένει ασαφής.

Η Βρετανία και η Γαλλία λένε ότι θα μπορούσαν να στείλουν ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, ενώ και ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζι, είπε ότι η χώρα του είναι ανοιχτή σε αυτό το ενδεχόμενο.

