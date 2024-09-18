Πράγα: 35 τραυματίες από σύγκρουση αμαξοστοιχιών

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι ελαφρά, όταν δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν το πρωί στην Πράγα.

«Αμαξοστοιχία παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο τρένο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ντούσαν Γκαβέντα, εκπρόσωπος της εταιρείας σιδηροδρομικών υποδομών Správa železnic.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Πράγα ανέφεραν ότι προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε 35 τραυματίες, υπογραμμίζοντας πως «δεν κινδύνευσε η ζωή κανενός».

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τραυματισμοί αφορούσαν «μώλωπες και εκδορές», ενώ καταγράφηκαν επίσης ορισμένα κατάγματα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της τσεχικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε περίπου 200 ανθρώπους από το σημείο του ατυχήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας μηχανοδηγός βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ και υποβάλλεται σε αιματολογικές εξετάσεις.

Ο εθνικός οργανισμός σιδηροδρόμων (České dráhy / ČD) επιβεβαίωσε πως ο μηχανοδηγός βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον ευθύνεται για το ατύχημα.

Τη δεύτερη αμαξοστοιχία διαχειρίζεται η εταιρεία KŽC, όπως αναφέρει το Τσεχικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ČTK).

Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα δεν είναι ασυνήθιστα στην Τσεχία των 10,9 εκατομμυρίων κατοίκων.

Τον περασμένο Ιούνιο, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν όταν επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με συρμό μεταφοράς εμπορευμάτων στην πόλη Παρντουμπίτσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.