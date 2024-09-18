Gallant: Το Ισραήλ ξεκινάει μια νέα φάση στον πόλεμο - "Συγχαρητήρια στη Μοσάντ για τα μεγάλα επιτεύγματά της"

Μια νέα φάση στον πόλεμο ξεκινάει το Ισραήλ, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Yoav Gallant, κατά την επίσκεψή του σε πολεμική αεροπορική βάση της χώρας.

«Το κέντρο βάρους μετατοπίζεται προς τον βορρά, που σημαίνει ότι στρέφουμε όλο και περισσότερες δυνάμεις, πόρους και ενέργεια προς τα εκεί" δήλωσε ο Gallant, συμπληρώνοντας πως "αυτή η επιχείρηση διεξάγεται από όλα τα σώματα του στρατού, και η αποστολή είναι ξεκάθαρη και απλή - επιστροφή των κατοίκων των βόρειων περιοχών στα σπίτια τους με ασφάλεια».

«Δεν ξεχάσαμε τους ομήρους (σ.σ. που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας) και δεν ξεχάσαμε τις αποστολές μας στα νότια», είπε ο Γκάλαντ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. «Μας υποχρεώνει το καθήκον και διεξάγουμε αυτά τα έργα ταυτόχρονα» στον βορρά και στον νότο, πρόσθεσε. «Το καθήκον μας είναι σαφές: να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι του βορρά θα επιστρέψουν στα σπίτια τους σώοι και ασφαλείς», κατέληξε.

Επίσης, κατά την ομιλία του συνεχάρη τη Μοσάντ για τα «μεγάλα επιτεύγματά» της, τη στιγμή που ερχόντουσαν οι πληροφορίες για νέες εκρήξεις στον Λίβανο και παρά το γεγονός ότι έως τώρα το Ισραήλ δεν έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι βρίσκεται πίσω από τις χθεσινές και τις σημερινές επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.