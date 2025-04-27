Λογαριασμός
Γάζα: 52.243 νεκρούς από την έναρξη του πολέμου,ανακοίνωσε η Χαμάς

Σε 52.243 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς

Γάζα: 52.243 νεκροί από την έναρξη του πολέμου, λέει η Χαμάς

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναθεώρησε σήμερα προς τα πάνω τον αριθμό των νεκρών από τον πόλεμο στη Γάζα, αφού επιβεβαίωσε τον θάνατο αρκετών εκατοντάδων αγνοουμένων, αναφέροντας πλέον 52.243 νεκρούς από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Συνολικά 697 μάρτυρες έχουν προστεθεί στα συνολικά στατιστικά στοιχεία, μετά την οριστικοποίηση και την επαλήθευση των δεδομένων τους από την επιτροπή παρακολούθησης αγνοουμένων», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Χαμάς
