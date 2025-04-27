Γάζα: 52.243 νεκροί από την έναρξη του πολέμου, λέει η Χαμάς

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναθεώρησε σήμερα προς τα πάνω τον αριθμό των νεκρών από τον πόλεμο στη Γάζα, αφού επιβεβαίωσε τον θάνατο αρκετών εκατοντάδων αγνοουμένων, αναφέροντας πλέον 52.243 νεκρούς από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Συνολικά 697 μάρτυρες έχουν προστεθεί στα συνολικά στατιστικά στοιχεία, μετά την οριστικοποίηση και την επαλήθευση των δεδομένων τους από την επιτροπή παρακολούθησης αγνοουμένων», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

