Πολωνία: Η πτήση των drones ήταν προγραμματισμένη ενέργεια της Ρωσίας

Η πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν μια προγραμματισμένη ενέργεια από τη Ρωσία, δήλωσε την Τετάρτη ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Κριστόφ Γκαβκόφσκι.

Πρόσθεσε ότι υπήρξε μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που στόχευε την Πολωνία, η οποία οργανώθηκε από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία σε σχέση με το περιστατικό στον εναέριο χώρο.

Σημειώνεται πως το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά δεν σχεδίαζε να πλήξει οποιουσδήποτε στόχους στην Πολωνία.

Το υπουργείο Άμυνας αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι οι δυνάμεις του πέτυχαν όλους τους στόχους τους στην επίθεση και επισημαίνει ότι τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «τα οποία φέρονται ότι παραβίασαν τα σύνορα με την Πολωνία, δεν έχουν εμβέλεια μεγαλύτερη των 700 χιλιομέτρων».

«Παρ’ όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι στο εν λόγω ζήτημα να διεξάγουμε διαβουλεύσεις με το υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας» προσθέτει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ μιλώντας στο κοινοβούλιο, μετά την κατάρριψη των ρωσικών drones, δήλωσε ότι η Πολωνία χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη από τους συμμάχους της.

Ο Τουσκ ανέφερε ότι έγιναν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ότι μεγάλο αριθμός των drones προήλθαν από τη Λευκορωσία και ότι 4 drones καταρρίφθηκαν.

Το τελευταίο drone καταρρίφθηκε στις 6.45 το πρωί, τοπική ώρα, είπε.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμάχους για την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας και πως ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει τη συνεννόηση όλων των μελών της Συμμαχίας σε περίπτωση που κάποιο από αυτά πιστεύει ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.

Πηγή: skai.gr

