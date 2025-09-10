Τι είναι το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα» που έχει ξεσπάσει στη Γαλλία

Κύμα κοινωνικής αναταραχής σαρώνει τη Γαλλία, καθώς διαδηλωτές στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας αποκλείουν δρόμους, βάζουν φωτιές σε κάδους έξω από σχολεία και συγκρούονται με την αστυνομία, η οποία απαντά με χρήση δακρυγόνων και συλλήψεις. Η οργή απέναντι στο πολιτικό σύστημα κορυφώνεται, λίγες μόλις ώρες μετά την παραίτηση Μπαϊρού τον διορισμό του νέου πρωθυπουργού, Σεπαστιέν Λεκορνού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, μέχρι το βράδυ είχαν γίνει 295 συλλήψεις, ενώ στους δρόμους έχουν αναπτυχθεί 80.000 αστυνομικοί, εκ των οποίων 6.000 στο Παρίσι. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι περίπου 100 σχολεία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις και 27 αποκλείστηκαν πλήρως.

Ο Λεκορνού, στενός συνεργάτης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και πρώην υπουργός Άμυνας, ανέλαβε την Τρίτη την πρωθυπουργία, διαδεχόμενος τον Φρανσουά Μπαϊρού. Ο τελευταίος απομακρύνθηκε έπειτα από την απώλεια ψήφου εμπιστοσύνης στη Βουλή, με αφορμή το σχέδιό του για περιορισμό του ελλείμματος. Η συγκυρία χαρακτηρίζεται από αναλυτές ως «βάπτισμα του πυρός» για τον νέο πρωθυπουργό.

Το κίνημα «Μπλοκάρετε τα Πάντα»

Οι κινητοποιήσεις είχαν εξαγγελθεί εδώ και μήνες, στοχεύοντας τον πρόεδρο και το πολιτικό κατεστημένο. Τα τελευταία 24ωρα ομάδες ακτιβιστών προχώρησαν σε αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων σε πόλεις όπως το Μπορντό, η Ρεν, η Ναντ και η Καέν. Στο Παρίσι, διαδηλωτές εμπόδισαν την κυκλοφορία έξω από τον σταθμό Γκαρ ντου Νορ, πριν η αστυνομία αποκαταστήσει την τάξη.

Το κίνημα «Block Everything», μια χαλαρή, χωρίς ηγεσία συλλογικότητα που ξεκίνησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Μάιο μέσα από δεξιές ομάδες, αλλά πλέον έχει περάσει στην επιρροή της αριστεράς και της άκρας αριστεράς, αποτελεί τον πυρήνα των διαδηλώσεων, θυμίζοντας το μείγμα της πάνω και της κάτω πλατείας στις κινητοποιήσεις των «αγανακτισμένων», το 2011.

Ο Μπαϊρού, που έμεινε στην πρωθυπουργία μόλις εννέα μήνες, επιχείρησε να εφαρμόσει πρόγραμμα λιτότητας ύψους 44 δισ. ευρώ. Στις προτάσεις του περιλαμβάνονταν η κατάργηση δύο εορταστικών ημερών, το πάγωμα των συντάξεων και περικοπές 5 δισ. ευρώ στον τομέα της υγείας. Η έντονη κοινωνική κατακραυγή οδήγησε όχι μόνο στην απώλεια της εμπιστοσύνης της Βουλής, αλλά και στην παραίτησή του, αφήνοντας το πεδίο ανοιχτό στον Λεκορνού, ωστόσο αυτή η εξέλιξη δεν φαίνεται να σβήνει την ορμή των διαδηλωτών.

Ο τομέας των μεταφορών βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων. Η συνδικαλιστική ένωση Sud-Rail έχει εξαγγείλει «γενική απεργία», με αποτέλεσμα να αναμένονται ακυρώσεις χιλιάδων δρομολογίων της SNCF. Στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, τα RER και Transilien κινούνται με περιορισμένα δρομολόγια, ενώ και τα τρένα υψηλής ταχύτητας προβλέπεται να υποστούν σημαντικές καθυστερήσεις. Αν και η Eurostar διαβεβαιώνει ότι οι δικές της συνδέσεις θα λειτουργήσουν κανονικά, η συνολική εικόνα χαρακτηρίζεται από συμφόρηση, κινδύνους απώλειας ανταποκρίσεων και υπερφόρτωση στα εναλλακτικά δίκτυα.

Σχέδια για γενική απεργία

Ήδη έχει προγραμματιστεί νέα πανεθνική απεργία για τις 18 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή όλων των συνδικάτων. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται ο προϋπολογισμός του 2026, που προβλέπει μέτρα περιορισμού δαπανών και χαρακτηρίζεται από τους επικριτές ως «προϋπολογισμός κοινωνικής καταστροφής».

Η Ελοντί, 34χρονη νηπιαγωγός στο Παρίσι, δήλωσε ότι απέργησε «για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους»:

«Δεν μπορώ να αποδεχθώ πολιτικούς που, στο όνομα του χρέους, διαλύουν το δημόσιο σύστημα χωρίς να ζητούν από τις πλουσιότερες εταιρείες και νοικοκυριά να συνεισφέρουν. Ακόμη κι αν ο Μπαϊρού αναγκάστηκε να φύγει, και πάλι οι πιο αδύναμοι είναι αυτοί που πλήττονται».

