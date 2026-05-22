Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ δήλωσε σήμερα επισήμως ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Ο Ατάλ, ο οποίος είναι γραμματέας του κόμματος «Αναγέννηση» που πρόσκειται στον πρόεδρο Μακρόν, δήλωσε ότι οι καλύτερες μέρες για τη Γαλλία είναι μπροστά της και ότι μία χώρα που είναι ενωμένη, όπως η Γαλλία, μπορεί να ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον.

«Αγαπάω τη Γαλλία και τους Γάλλους και γι' αυτό αποφάσισα να διεκδικήσω την προεδρία της Δημοκρατίας» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Στο μεταξύ η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικός Συναγερμός», Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι αν στις 7 Ιουλίου η γαλλική δικαιοσύνη αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα ότι δεν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές λόγω της στέρησης των του δικαιώματος του εκλέγεσθαι τότε θα λάβει μέρος στην προεκλογική εκστρατεία υπέρ του προέδρου του κόμματος Τζορντάν Μπαρντελά. Η Λεπέν δήλωσε ότι δεν προτίθεται να γίνει πρωθυπουργός αν ο Μπαρντελά κερδίσει τις προεδρικές εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

