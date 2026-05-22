Οι πρώτες φωτογραφίες από το μοιραίο σύστημα υποθαλάσσιων σπηλαίων στις Μαλδίβες, όπου πέντε Ιταλοί δύτες έχασαν τη ζωή τους, δόθηκαν πλέον στη δημοσιότητα από την ομάδα που ανέσυρε τις σορούς τους. Η ομάδα, όλοι Ιταλοί υπήκοοι, ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη για εξερεύνηση σπηλαίων στην ατόλη Vaavu, όμως δεν επέστρεψε ποτέ στην επιφάνεια.

Οι εικόνες που δημοσίευσε η Dan Europe αποτυπώνουν τα ανατριχιαστικά, στενά υποθαλάσσια περάσματα όπου εντοπίστηκαν οι σοροί των δυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ορατότητα μηδενίστηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών, ενώ οι διασώστες αναζητούσαν την ομάδα σε βάθος μεγαλύτερο των 60 μέτρων.

Μοιράζοντας τις φωτογραφίες στο Instagram, η καταδυτική οργάνωση ανέφερε: «Το φυσικό φως εξακολουθεί να φιλτράρεται από την είσοδο πριν το σύστημα βυθιστεί στο απόλυτο σκοτάδι».

Οι σοροί της 52χρονης Monica Montefalcone, της 20χρονης κόρης της Giorgia Sommacal, της 31χρονης Muriel Oddenino και του 31χρονου Federico Gualtieri εντοπίστηκαν κοντά στην είσοδο του τρίτου και τελευταίου θαλάμου των σπηλαίων στην ατόλη Vaavu, σε βάθος περίπου 50 μέτρων.

Η σορός του εκπαιδευτή καταδύσεων Gianluca Benedetti βρέθηκε κοντά στην είσοδο του σπηλαίου Thinwana Kandu την ημέρα της εξαφάνισης των δυτών.

Το δυστύχημα, που χαρακτηρίζεται ως το χειρότερο καταδυτικό περιστατικό στην ιστορία των Μαλδίβων, εξακολουθεί να καλύπτεται από μυστήριο, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν πώς οι έμπειροι αυτοδύτες έχασαν τη ζωή τους.

Οι ειδικοί δύτες που ανέσυραν τις σορούς εκτιμούν ότι η ομάδα πιθανόν ακολούθησε λάθος τούνελ κατά την προσπάθειά της να βγει από το υποθαλάσσιο σπήλαιο.

Πηγή: skai.gr

