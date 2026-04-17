Alec Baldwin- Rust: Νέες κατηγορίες για τον θάνατο της Halyna Hutchins

Αντιμέτωπος και με κατηγορίες που αφορούν αμέλεια είναι ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν, σχετικά με τον πυροβολισμό στο σετ της ταινίας «Rust», ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας της παραγωγής, Χαλίνα Χάτσινς, σύμφωνα με σημερινή δικαστική απόφαση.

Οι προαναφερθείσες κατηγορίες δεν έχουν ποινικές διαστάσει και προέκυψαν αφού ο Σέργκε Σβέτνοϊ, τεχνικός φωτισμού που εργαζόταν στο σετ της Νέας Μεξικό και κατέθεσε τη σχετική αγωγή κατά του Μπάλντουιν και της εταιρείας Rust Movie Productions, υποστηρίζει ότι υπέστη ψυχολογική και συναισθηματική οδύνη εξαιτίας του περιστατικού πυροβολισμού το 2021.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναμένονται νεότερες εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.