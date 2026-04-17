Alec Baldwin- Rust: Νέες κατηγορίες για τον θάνατο της Halyna Hutchins

Alec Baldwin- Rust: Αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες για τον θανάσιμο τραυματισμό της Halyna Hutchins

Αγωγή και για αμέλεια αντιμετωπίζει ο Άλεκ Μπάλντουιν όσον αφορά τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας, Halyna Hutchins στο σετ του «Rust»

Αντιμέτωπος και με κατηγορίες που αφορούν αμέλεια είναι ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν, σχετικά με τον πυροβολισμό στο σετ της ταινίας «Rust», ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας της παραγωγής, Χαλίνα Χάτσινς, σύμφωνα με σημερινή δικαστική απόφαση.

Οι προαναφερθείσες κατηγορίες δεν έχουν ποινικές διαστάσει και προέκυψαν αφού ο Σέργκε Σβέτνοϊ, τεχνικός φωτισμού που εργαζόταν στο σετ της Νέας Μεξικό και κατέθεσε τη σχετική αγωγή κατά του Μπάλντουιν και της εταιρείας Rust Movie Productions, υποστηρίζει ότι υπέστη ψυχολογική και συναισθηματική οδύνη εξαιτίας του περιστατικού πυροβολισμού το 2021.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναμένονται νεότερες εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Άλεκ Μπάλντουιν Rust
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
