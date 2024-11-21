Ο πρώην Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ καταδικάζει την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον ίδιο και για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.

«Επιδιώκοντας να προσάψει σε αυτόν και τον Νετανιάχου κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου, το Διεθνές Δικαστήριο εξισώνει το Ισραήλ και τη Χαμάς και έτσι νομιμοποιεί τις δολοφονίες βρεφών, τον βιασμό γυναικών και την απαγωγή ηλικιωμένων από τα κρεβάτια τους», έγραψε στο Twitter, ο Γκάλαντ, προσθέτοντας ότι η απόφαση του δικαστηρίου «δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο κατά του δικαιώματος της αυτοάμυνας και του ηθικού πολέμου, ενώ ενθαρρύνει την τρομοκρατία».

החלטת בית הדין בהאג תיזכר לדיראון עולם - היא מציבה את מדינת ישראל ואת ראשי החמאס הרצחניים באותה השורה ובכך מעניקה לגיטימציה לרצח תינוקות, אונס נשים וחטיפת קשישים ממיטתם. ההחלטה מהווה תקדים מסוכן כנגד הזכות להגנה עצמית וללחימה מוסרית והיא מעודדת טרור רצחני.



חלפו לבלי שוב הימים… — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) November 21, 2024

«Πέρασαν οι μέρες που θα μπορούσαμε να αρνηθούμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», συνεχίζει ο Γκάλαντ, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι προσπάθειες του δικαστηρίου «να αρνηθεί στο Ισραήλ το δικαίωμά του να επιτύχει τους στόχους του στον δίκαιο πόλεμο του θα αποτύχουν». Παράλληλα, ο πρώην υπουργός Άμυνας δηλώνει «περήφανος» για τον ρόλο του στην ηγεσία του στρατού του Ισραήλ σε μια δύσκολη περίοδο.



