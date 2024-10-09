Θεσσαλονίκη: Σε νοσοκομεία εργάτες με τροφική δηλητηρίαση από μανιτάρια

Σε δύο νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και του Πολυγύρου μεταφέρθηκαν από το Άγιον Όρος 11 αλλοδαποί εργάτες που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης(εμετοί, αφυδάτωση) πιθανόν μετά από κατανάλωση άγριων μανιταριών.

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ενημερώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι για το συμβάν και ασθενοφόρα παρέλαβαν από την Ουρανούπολη τους αλλοδαπούς και τους μετέφεραν στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για Ρουμάνους εργάτες που απασχολούνται σε εποχιακές εργασίες σε μοναστήρια του Αγίου Όρους.

Οι 7 απ' αυτούς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης και η κατάστασή τους ,τις πρώτες ώρες της νοσηλείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή και θα παραμείνουν νοσηλευόμενοι για ιατρική παρακολούθηση.

Οι υπόλοιποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

