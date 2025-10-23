Σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα τελετών ΧΙΩΤΗΣ του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδας στο Μανχάταν, η τελετή απονομής Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας για τα επίπεδα Α1 και Α2.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, τιμώντας την προσπάθεια και την αφοσίωση των μαθητών στην ελληνική γλώσσα, που παραμένει βασικός πυλώνας πολιτισμού και ταυτότητας για τον Ελληνισμό της Διασποράς.

Στην τελετή παρέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανεκτίμητη αξία της ελληνικής γλώσσας, «στην οποία γράφτηκαν τα Ευαγγέλια και αποτυπώθηκε η σοφία αιώνων». Τα λόγια του υπογράμμισαν τη βαθιά πνευματική διάσταση της γλωσσικής κληρονομιάς.

Η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Ιφιγένεια Καναρά, συνεχάρη τους μαθητές για την επιτυχία τους και ευχαρίστησε τους γονείς για τη στήριξή τους. Εξήρε επίσης τον ρόλο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι με συνέπεια και πάθος διατηρούν ζωντανή τη φλόγα της ελληνικής Παιδείας και συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση της γλώσσας και του πολιτισμού.

Η Συντονίστρια Εκπαίδευσης, Δήμητρα Πατρωνίδου, παρουσίασε τα στατιστικά των φετινών εξετάσεων, επισημαίνοντας τον αυξανόμενο αριθμό εξεταστικών κέντρων και μαθητών σε όλο τον κόσμο. Το γεγονός αυτό αντανακλά τη διαρκή επιθυμία των νέων της Ομογένειας να διατηρήσουν στενή επαφή με τις ρίζες τους.

Η σημασία του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας

Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, που θεσμοθετήθηκε το 1998 και εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας, αποτελεί το επίσημο κρατικό πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα διεθνώς. Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο σε 160 εξεταστικά κέντρα παγκοσμίως, εκ των οποίων 21 βρίσκονται στις ΗΠΑ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πιστοποίηση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Seal of Biliteracy σε δεκατρείς Πολιτείες, ανάμεσά τους και η Νέα Υόρκη. Έτσι, αναβαθμίζεται η θέση της ελληνικής γλώσσας στο αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα και δίνεται στους μαθητές της Ομογένειας η δυνατότητα επίσημης αναγνώρισης της ελληνομάθειάς τους.

Στις εξετάσεις του Μαΐου 2025 συμμετείχαν 11.178 υποψήφιοι παγκοσμίως. Το Εξεταστικό Κέντρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη (κωδ. 10004) κατέγραψε 293 συμμετοχές, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία των Ελληνοαμερικανών και την αδιάκοπη προσπάθειά τους για διατήρηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας.

Έμφαση στη νέα γενιά

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε ο λόγος του μικρότερου επιτυχόντα, Διονύσιου Πέι Τσέν (Pei Chen), ο οποίος μίλησε με ενθουσιασμό για τους λόγους που μαθαίνει ελληνικά, τιμώντας τις ρίζες του και τη γιαγιά του από την Κεφαλλονιά. Μέσα από τα λόγια του, ανέδειξε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας ως φορέα πολιτισμού και συνέχειας με την πατρίδα.

Το βασικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ότι η ελληνική γλώσσα, με τη μακραίωνη ιστορία και τη βαθιά πολιτιστική και πνευματική αξία της, εξακολουθεί να εμπνέει, να ενώνει και να διαμορφώνει την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων της Διασποράς.

