Τουρκία: Επίθεση με πέτρες στο προξενείο των ΗΠΑ στα Άδανα - Τα σενάρια για απεμπλοκή από τους S-400

Επίθεση στο προξενείο των ΗΠΑ στα Άδανα έλαβε χώρα σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε επίθεση με πέτρες. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν ανενόχλητοι την επίθεση στο προξενείο «γιατί διαμαρτύρονται για την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ». Ένας διαδηλωτής ακούγεται να φωνάζει «φέρε μεγάλη πέτρα, εδώ μιλάμε για Αμερική, πρέπει να είναι μεγάλη η πέτρα».

Τα σενάρια για απεμπλοκή από τους S-400

Στο μεταξύ, η εφημερίδα OKSIJEN, έχει την πιθανή φόρμουλα της απεμπλοκής της Τουρκίας από τους S-400. Ειδικότερα, η εφημερίδα αναφέρεται σε δύο σενάρια. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, η Τουρκία ίσως μεταφέρει τους S-400 στην αμερικανική βάση του Ιντζιρλίκ ενώ το δεύτερο σενα΄ριο κάνει λόγο για αποθήκευση των ρωσικών πυραύλων σε βάση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία,

«Δεν παρατήσαμε την Αν. Μεσόγειο - Θα βγάλουμε αέριο μαζί με τη Λιβύη»

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν παράτησε την Ανατολική Μεσόγειο και πώς «θα κάνουμε έρευνες». Ακόμη, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, ο Μπαϊρακτάρ πρόσθεσε ότι «θα κάνουμε έρευνες και στις περιοχές της Λιβύης. Θα βγάλουμε αέριο μαζί με τη Λιβύη».

Ειδικότερα, ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι «Εμείς στη δική μας υφαλοκρηπίδα ( Αν.Μεσόγειο) κάναμε 8 με 9 σεισμικές έρευνες αλλά δεν πήραμε το αποτέλεσμα που περιμέναμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι παρατήσαμε την Αν. Μεσόγειο, έχουμε ολόκληρη θαλάσσια περιοχή ευθύνης και πρέπει να κάνουμε έρευνες και δοκιμές σε διαφορετικά σημεία, έχουμε εργασίες σχετικά με αυτό. Αλλά τα τελευταία χρόνια εστιάσαμε την προσοχή μας στη Μαύρη Θάλασσα διότι εκεί υπάρχει κοίτασμα αερίου το οποίο ανακαλύφθηκε».

Αναφερόμενος στη Λιβύη, σημείωσε ότι «στη Λιβύη είμαστε κοντά στο να ολοκληρώσουμε τις συμφωνίες για έρευνες στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες τους. Ίσως να έχουμε ανάγκες των πλοίων μας εκεί. Νομίζω το νέο μας πλοίο θα το χρησιμοποιήσουμε για τη Μεσόγειο για μεγαλύτερες και διεθνής περιοχές»

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για το αν «δηλαδή γίνει εξόρυξη από τις περιοχές της Λιβύης, αυτό θα το προχωρήσουμε μαζί;», ο Μπαϊρακτάρ απάντησε «Ναι έτσι είναι».

Πυρηνικός Σταθμός Ακούγιου

Στο μεταξύ, όσον αφορά τον πυρηνικό σταθμό Ακούγιου, η Άγκυρα αναφέρει ότι συνεργάζεται με Ρωσία και Κίνα. «Ήδη έρχονται νέες χρηματοδοτήσεις από τη Ρωσία, μας το είχε υποσχεθεί ο Πούτιν. Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε αέριο από τη Ρωσία. Έχουμε συμφωνίες και έχουμε ανάγκες».

Ειδικότερα, η δημοσιογράφος του CNN Turk Χαντέ Φιράτ, διερωτήθηκε: «στον πυρηνικό σταθμό Ακούγιου συνεργαζόμαστε με τους Ρώσους, στον πρώτο αντιδραστήρα το 2026, θα ξεκινήσουμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Εκεί είχαν προκύψει κάποια προβλήματα λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία. Και στα οικονομικά αλλά και σε τεχνικά θέματα και αναγκαστήκαμε να φέρουμε ανταλλακτικά από την Κίνα. Τι έγινε το ζήτημα αυτό;», με τον Μπαϊρακτάρ να απαντάει ότι «Δδν υπάρχει ζήτημα συμβατότητας των ανταλλακτικών. Αλλά δεν ήρθαν κάποια μηχανήματα από την Ευρώπη, παραγγέλθηκαν μετά από την Κίνα. Για να γίνει η παραγωγή τους, υπήρξε κάποια καθυστέρηση. Υπάρχουν κάποιες χρηματοδοτικές δυσκολίες. Όπως ξέρετε στην πρόσφατη συνάντηση του κ. Πούτιν με τον κ. Ερντογάν ο πρόεδρος της Ρωσίας είπε πως το κράτος της Ρωσίας θα χρηματοδοτήσει και ήδη διαπιστώσαμε πως έρχονται χρήματα».

«Έχουμε συμφωνίες και έρχεται και ο χειμώνας. Γι᾽αυτό θα πάρουμε οπωσδήποτε αέριο από τη Ρωσία, από το Αζερμπαϊτζάν, από το Ιράν και το Τουρκμενιστάν. Θα πάρουμε όσο αέριο χρειαζόμαστε», πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας.

Συζητήσεις για τον διάδοχο του Ερντογάν

Στο μεταξύ, στα αντιπολιτευόμενα τηλεοπτικά δίκτυα της Τουρκίας μιλούν για συγκρούσεις κέντρων εξουσίας κοντά στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς και για την πιθανή διαδοχή.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που έλαβε χώρα στο TELE1:

Παρουσιαστής: Ποιος μπορεί να πάρει τη σκυτάλη για να προχωρήσει; Αν και εγώ δεν βλέπω κάποιον που μπορεί να δημιουργήσει το ίδιο συναίσθημα. Ο υπουργός Εξωτερικών, ο γιος ή ο γαμπρός; Εσύ εκτιμάς ότι μπορεί να έχουν τέτοιο χαρακτήρα;

Σεντάτ Μπσκούρτ, δημοσιογράφος: Συζητείται πολύ ο υπουργός Εξωτερικών. Αυτοί που έρχονται από τη γραφειοκρατία και μπαίνουν στην πολιτική δεν παραμένουν πολύ. Ο Χακάν Φιντάν δεν παρουσιάζει και μια πολύ «λαμπρή» θητεία στο υπουργείο Εξωτερικών, για παράδειγμα δεν μιλάει πολύ.

Τουρχάν Τσομέζ - Αντιπρόεδρος Καλού Κόμματος στο SZC: Υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των κέντρων εξουσίας σχετικά με τις ετοιμασίες για την μετά τον Ερντογάν εποχή και αυτά δεν έχουν εμφανιστεί πουθενά.

Στο μεταξύ, παρουσιαστής στο BIRGUN TV: Ο Χακάν ΦΙντάν όπως και τα προηγμένα 3-5 χρόνια είναι ανάμεσα στα ονόματα για τη διαδοχή ή για το ποιος θα κάτσει στην καρέκλα μετά τον Ερντογαν; Ή μειώθηκε η πιθανότητα. Προχθές είχαμε συζητήσει με τον Γιασάρ Αγντίν, ότι ακούγεται και το όνομα του Μπιλάλ Ερντογάν (γιος). Ποιο όνομα ακούγεται περισσότερο στο παλάτι;

Τσανέρ Τασπινάρ - Δημοσιογράφος, Συγγραφέας: Ποιον θα θελήσει Ερντογαν; Φυσικά και θα θέλει την οικογένειά του και φυσικά θα θελήσει τον Μπιλάλ Ερντογάν (γιο), τον Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ (γαμπρό) ή τον Μπεράτ Αλμπαϊράκ (γαμπρό).

Αντιπολίτευση: Έρχεται ο Εκρέμ Ιμάμογλου

Η αντιπολίτευση από τη μεριά της τονίζει ότι «τον Ερντογάν δεν θα τον διαδεχθεί ούτε ο Φιντάν του Tik Tok όυτε ο Μπιλάλ Ερντογάν. Έρχεται ο Εκρέμ Ιμάμογλου».

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ δήλωσε ότι «ο Χακάν Φιντάν επιτίθεται στον γαμπρό, ο γαμπρός επιτίθεται στον Χακάν Φιντάν και όλες οι ομάδες επιτίθενται η μία στην άλλη. Mέσα στα λόγια του ο Τομ Μπάρακ (πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα) είπε πως ο Ερντογαν είναι 71 ετών και άφησε σήμα για την εποχή μετά τον Ερντογάν. Το ΑΚΡ κάνει υπολογισμούς για το ποιος θα διαδεχθεί τον Ερντογάν, θα είναι ο Χακάν του Tık Toκ ή ο γιος του προέδρου ο Μπιλάλ. Δεν θα έρθει ούτε ο Χακάν του Τik Tok, ούτε θα έρθει ο Μπιλάλ Έρντογάν. Έρχεται ο πρόεδρος Εκρέμ Ιμάμογλου».

