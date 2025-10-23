Ισραήλ: Ο Νετανιάχου και ο Ρούμπιο κάνουν αισιόδοξα σχόλια

Την ώρα που οι ΗΠΑ εμφανίζονται εξαγριωμένες για το νομοσχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, ο πρωθυπουργός και ο Ρούμπιο κάνουν πολύ σύντομα, αισιόδοξα σχόλια στην Ιερουσαλήμ

Σε πολύ σύντομες δηλώσεις προς τον Τύπο μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ιερουσαλήμ, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τώρα αντιμετωπίζουμε μέρες πεπρωμένου».

«Θέλουμε να προωθήσουμε την ειρήνη. Εξακολουθούμε να έχουμε προκλήσεις ασφαλείας, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε... [για να] αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες», λέει ο Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας την ακολουθία των ανώτερων αξιωματούχων του Τραμπ που επισκέφθηκαν το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα ως μέρος «ενός κύκλου εμπιστοσύνης και συνεργασίας» μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ.

«Έχουμε περισσότερη δουλειά μπροστά μας, αλλά αισθανόμαστε πολύ θετικά γι' αυτό. Σημειώνουμε καλή πρόοδο», τόνισε ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που υπογράφηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Κανείς δεν τρέφει ψευδαισθήσεις. Έχουμε ήδη κάνει το αδύνατο μία φορά και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό», είπε ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως «κορυφαία προτεραιότητα» την οικοδόμηση της εκεχειρίας στη Γάζα, όπως αποδεικνύεται από την αποστολή των ανώτερων βοηθών του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ακολουθούμενων από τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τώρα τον Υπουργό Εξωτερικών.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, αλλά υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει και μεγαλύτερα επιτεύγματα βρίσκονται μπροστά μας... Νιώθουμε πολύ θετικοί και σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε παρά τα σημαντικά εμπόδια», ανέφερε ο Ρούμπιο, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Ολόκληρη η κοινή εμφάνιση διήρκεσε λιγότερο από δύο λεπτά, και το «δίδυμο» δεν δέχθηκε καμία ερώτηση.

Ο Νετανιάχου φιλοξενεί τον Ρούμπιο εν μέσω της εντεινόμενης οργής των ΗΠΑ για την προώθηση της νομοθεσίας από την Κνεσέτ για την προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης, ενώ ο Βανς βρισκόταν στη χώρα και αφού ο Τραμπ δεσμεύτηκε τον περασμένο μήνα ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να κάνει την αμφιλεγόμενη κίνηση. Ο Βανς έκανε σχόλια προς αυτή την κατεύθυνση και την Πέμπτη, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «πολύ ηλίθια» και λέγοντας ότι προσβλήθηκε προσωπικά που το νομοσχέδιο προωθήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

Το περιοδικό Time δημοσίευσε την Πέμπτη μια πρόσφατη συνέντευξη με τον Τραμπ, στην οποία προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα έχανε κάθε υποστήριξη από τις ΗΠΑ εάν προσαρτούσε τη Δυτική Όχθη και επέμεινε ότι αυτό δεν θα συμβεί, προσθέτοντας ότι «έδωσε τον λόγο του στις αραβικές χώρες».

Πηγή: skai.gr

