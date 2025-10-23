Εντείνεται η διπλωματική ένταση μεταξύ Μόσχας και Βίλνιους, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά αεροσκάφη.

Σε μήνυμά του στο X, o Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα έκανε λόγο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιθουανίας και ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιθουανίας θα καλέσει εκπροσώπους της ρωσικής πρεσβείας για να διαμαρτυρηθεί.

«Απόψε, ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιθουανίας. Για άλλη μια φορά, επιβεβαιώνει τη σημασία της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ετοιμότητας αεράμυνας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιθουανίας θα καλέσει εκπροσώπους της ρωσικής πρεσβείας για να διαμαρτυρηθεί κατά της απερίσκεπτης και επικίνδυνης συμπεριφοράς»

This evening, Russian military planes violated Lithuanian air space. This is a blatant breach of international law and territorial integrity of Lithuania. Once again, it confirms the importance of strengthening European air defence readiness.@LithuaniaMFA will summon Russian… pic.twitter.com/0GS6OrKaRx — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 23, 2025

Η Λιθουανία κάλεσε τον πρέσβη της Ρωσίας, και εξέδωσε αυστηρή διαμαρτυρία, ενώ ενημέρωσε τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, για το περιστατικό, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτό το περιστατικό δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Ρωσία συμπεριφέρεται σαν τρομοκρατικό κράτος, αγνοώντας το διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια των γειτονικών χωρών», δήλωσε η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκίνιε στο Facebook.

«Η Λιθουανία είναι ασφαλής. Μαζί με τους συμμάχους μας, φροντίζουμε και θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό της χώρας μας», πρόσθεσε.

Τα δύο αεροσκάφη, ένα μαχητικό Su-30 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Il-78, πιθανότατα εκτελούσαν άσκηση ανεφοδιασμού με καύσιμα όταν παραβίασαν τον εναέριο χώρο, περίπου στις 18.00 (ώρα Ελλάδας), μπαίνοντας από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.



Ισπανικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon της Αστυνομίας Βαλτικής Αεροπορίας του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν σε απάντηση και περιπολούν την περιοχή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.