Βρετανία: «Εθνική συζήτηση» για να βελτιωθεί το NHS

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Γουες Στρίτινγκ καλεί τους πολίτες, τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία και ειδικούς να υποβάλουν σκέψεις και ιδέες ώστε να βοηθήσουν «να επιδιορθωθεί το NHS», δηλαδή το εθνικό σύστημα υγείας.

Όπως ανακοίνωσε, θέλει να αρχίσει μία «εθνική συζήτηση» για να καθοριστεί το δεκαετές σχέδιο της κυβέρνησης των Εργατικών για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας.

Ο καθένας θα μπορεί να υποβάλλει τις ιδέες του μέχρι τις αρχές του ερχόμενου έτους σε ειδική ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή του NHS.

Ο κ. Στρίτινγκ είπε πως όλοι έχουν «ένα χρέος ευγνωμοσύνης» στο NHS για τις υπηρεσίες του, όπως και ο ίδιος καθώς υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνου του νεφρού το 2021. «Τώρα έχουμε ευκαιρία να ξεπληρώσουμε αυτό το χρέος», είπε ο υπουργός.

Σημείωσε πως σήμερα το NHS διάγει «τη χειρότερη κρίση στην ιστορία του», αλλά ενώ είναι «διαλυμένο» δεν είναι πλήρως ηττημένο. «Μαζί μπορούμε να το επιδιορθώσουμε», είπε ο κ. Στρίτινγκ.

Η πρωτοβουλία αυτή υπάγεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ να μετατοπίσει την έμφαση που δίνει η δημόσια υγεία «από το νοσοκομείο στην κοινότητα» και από την αντιμετώπιση στην πρόληψη της ασθένειας.

Το σχέδιο προβλέπει νέα κέντρα υγείας σε συνοικίες όπου οι ασθενείς θα έχουν συγκεντρωμένη πρόσβαση σε γενικούς γιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε εργαζόμενους στον τομέα της κοινωνικής περίθαλψης, σε φυσιοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας και ειδικούς στην αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Ο κ. Στρίτινγκ τονίζει επίσης την πρόθεση μετάβασης «από το αναλογικό στο ψηφιακό NHS», με όλες τις λεπτομέρειες της υγείας και της φροντίδας κάθε ασθενούς να περιέχονται στην εφαρμογή του NHS. Νέος νόμος, εξάλλου, θα προβλέπει τη διαθεσιμότητα των στοιχείων κάθε ασθενούς σε κάθε νοσοκομείο και ιατρείο ανά τη χώρα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις και οι επαναλήψεις εξετάσεων.

Εξετάζεται επίσης η πιθανότητα να δοθούν έξυπνα ρολόγια ή άλλες συσκευές τεχνολογίας ένδυσης σε ασθενείς με διαβήτη και υψηλή πίεση ώστε να υπάρχει διαρκής μέτρηση δεικτών υγείας.

