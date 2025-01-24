Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θρηνούν σήμερα τον θάνατο ενός ένατου εργαζομένου τους στη Γάζα, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα τον περασμένο μήνα, μαζί με 10 μέλη της οικογένειάς του.

Η μη κυβερνητική οργάνωση MSF (Χ) "είναι συντετριμμένη που ανακοινώνει τον θάνατο του Μπιλάλ Οκάλ, συναδέλφου μας που σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στην Τζαμπάλια, στη βόρεια Γάζα, μαζί με δέκα μέλη της οικογένειάς του", τονίζει σε ανακοίνωσή της.

Η οργάνωση είχε χάσει κάθε επαφή την 1η Δεκεμβρίου με τον 37χρονο Μπιλάλ Οκάλ, ο οποίος εργαζόταν για τους ΓΧΣ από το 2017 ως καθαριστής.

Ο ίδιος και η γυναίκα του, τα επτά παιδιά τους, η μητέρα του και μια αδελφή του σκοτώθηκαν από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο κτίριο όπου διέμεναν. Βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους χωρίς τρόφιμα, χωρίς νερό, υπογραμμίζει η ΓΧΣ.

Ήταν τόσο σφοδροί οι βομβαρδισμοί που ήταν πολύ επικίνδυνο να μετακινηθούν και στις 11 Νοεμβρίου «μάθαμε από τον αδελφό του ότι ο Μπιλάλ και η οικογένειά του πέθαιναν από την πείνα αλλά φοβόντουσαν πολύ για να πάνε να ψάξουν να βρουν τροφή ή να φύγουν, καθώς οτιδήποτε κινείτο, κινδύνευε να πυροβοληθεί», καταγγέλλει η ΓΧΣ.

Ο Μπιλάλ Οκάλ είναι το ένατο μέλος του προσωπικού της οργάνωσης που σκοτώνεται στη Γάζα από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ανήκουν στους περισσότερους από 330 εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι περισσότεροι μεταξύ αυτών ήταν εργαζόμενοι της Unrwa, της υπηρεσίας αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, σύμφωνα με τα στοιχεία Νοεμβρίου του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς άρχισαν την περασμένη Κυριακή να εφαρμόζουν μια εκεχειρία στον πόλεμο που μαίνεται τους τελευταίους 15 μήνες στη Λωρίδα της Γάζας και η οποία προβλέπει μια ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστινίων φυλακισμένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

