Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εκτόξευσε 97 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια νυχτερινών επιθέσεων.

Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε 57 drones, ενώ 34 άλλα δεν έφθασαν στον στόχο τους, πιθανόν λόγω της ενεργοποίησης μέσων ηλεκτρονικού πολέμου. Δεν διευκρίνισε τι συνέβη στα υπόλοιπα έξι drones.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.