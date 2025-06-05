Βρυξέλλες: Νέα ένοπλη επίθεση με 1 νεκρό

Έναν άνδρας σκοτώθηκε σε ένοπλη επίθεση το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή Άντερλεχτ των Βρυξελλών, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Το 49χρονο θύμα πυροβολήθηκε στο στήθος κοντά στο εμπορικό κέντρο Westland περίπου στις 9 π.μ., ανέφεραν οι Brussels Times, επικαλούμενες την Εισαγγελία των Βρυξελλών. Οι συνθήκες των ένοπλων γεγονότων παραμένουν ασαφείς και δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή και η αστυνομία διεξάγει έρευνες, σύμφωνα με την Le Soir.

Περισσότεροι από δώδεκα επιθέσεις έχουν αναφερθεί στις Βρυξέλλες μέχρι στιγμής φέτος, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο θανάτους. Το 2024 σημειώθηκαν 92 ένοπλες επιθέσεις, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε εννέα ανθρώπους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Στα τρία τέταρτα των ένοπλων επιθέσεων του 2024, η αστυνομία δεν είχε ακόμη προβεί σε καμία σύλληψη μέχρι τον Φεβρουάριο, αναφέρει το Politico.

