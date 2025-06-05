Bloomberg: Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει τη Σερβία και άλλες βαλκανικές χώρες να δεχτούν μετανάστες

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στη Σερβία και σε άλλες βαλκανικές χώρες να δεχτούν μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, τα σχετικά αιτήματα προς τις χώρες της περιοχής βρίσκονται σε εξέλιξη και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής εξεύρεσης πρόθυμων κυβερνήσεων να δεχτούν μετανάστες που αποστέλλονται από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων που είχαν εισέλθει αρχικά υπό καθεστώς προστασίας της εποχής Μπάιντεν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τα περιφερειακά γραφεία του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ έχουν λάβει εντολή να προωθήσουν την ιδέα, ανέφερε μία από τις πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Δεν είναι σαφές αν έχουν επιτευχθεί συμφωνίες ως αποτέλεσμα των επαφών.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν σχολίασε άμεσα. Το σερβικό Υπουργείο Εξωτερικών επίσης δεν απάντησε όταν του ζητήθηκε σχόλιο την Τετάρτη.

Τον Μάιο, το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε στη διοίκηση Τραμπ να αφαιρέσει το προσωρινό νόμιμο καθεστώς από έως και μισό εκατομμύριο άτομα από την Κούβα, την Αϊτή, τη Νικαράγουα και τη Βενεζουέλα. Η κυβέρνηση αναζητά πιθανούς προορισμούς για την απέλαση αυτών των ατόμων, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Ωστόσο, η Σερβία, η οποία δεν είχε προηγουμένως αναφερθεί ως πιθανός προορισμός για απελαθέντες από τις ΗΠΑ, ξεχωρίζει για μια άλλη αιτία που σχετίζεται με την οικογένεια Τραμπ. Στην πρωτεύουσά της θα ανεγερθεί το μελλοντικό Trump Tower Belgrade, που σχεδιάστηκε από επενδυτική εταιρεία που συμμετέχει ως συνιδρυτής ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου. Ο Οργανισμός Τραμπ έχει συνάψει συμφωνία για την εμπορική χρήση του ονόματός του στο έργο. Ο Τραμπ έχει μεταβιβάσει τη διοίκηση του οργανισμού στους δύο μεγαλύτερους γιους του, τον Έρικ Τραμπ και τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος διαχειρίζεται και τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα του μέσω καταπιστεύματος.

Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς, που έχει προσπαθήσει να ισορροπήσει ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, είναι φανατικός υποστηρικτής του Τραμπ. Έχει καλλιεργήσει δεσμούς με τον κόσμο του MAGA όταν ο Τραμπ βρισκόταν εκτός εξουσίας και ήταν από τους πρώτους που τον συνεχάρη για τη νίκη του, σε τηλεφωνική συνομιλία στην οποία συμμετείχε και ο Ίλον Μασκ.

Ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ έχει επισκεφθεί επανειλημμένα τη Σερβία και ο ειδικός απεσταλμένος του, Ρίτσαρντ Γκρένελ, έχει τιμηθεί με τη μέγιστη πολιτική διάκριση της Σερβίας.

Κατά την τελευταία του επίσκεψη στα τέλη Απριλίου, ο Τραμπ Τζούνιορ δείπνησε με τον Βούτσιτς κατά τη διάρκεια περιοδείας σε πρωτεύουσες της Ανατολικής Ευρώπης με στόχο την αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών, με την ιδιότητα του εκτελεστικού αντιπροέδρου του Οργανισμού Τραμπ.

Τον Μάιο, ο Βούτσιτς ευελπιστούσε σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Τραμπ στη Φλόριντα, αλλά ασθένησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αναγκάστηκε να το διακόψει πρόωρα. Λίγες ημέρες αργότερα, παρευρέθηκε στη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα, παρά τις προειδοποιήσεις αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμφωνίες για την αποδοχή απελαθέντων μεταναστών δεν αποτελούν πρωτόγνωρη πολιτική τακτική για την περιοχή. Παρόμοια συμφωνία είχε συνάψει η Ιταλία με την Αλβανία, έπειτα από πρωτοβουλία της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έπεισε τη βαλκανική χώρα να φιλοξενήσει κέντρα υποδοχής για ανθρώπους που συλλαμβάνονται ενώ προσπαθούν να διασχίσουν τη θάλασσα από την Αφρική προς την Ευρώπη. Η Ιταλία καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας των κέντρων αυτών. Ωστόσο, η συμφωνία αντιμετώπισε πρακτικά προβλήματα και νομικές προσφυγές στα ιταλικά δικαστήρια.

Οι πρόσφατες συνομιλίες με βαλκανικές χώρες διεξάγονται ενώ η αμερικανική επιχείρηση καταστολής της μετανάστευσης βρίσκεται αντιμέτωπη με νομικά εμπόδια. Περισσότεροι από 200 μετανάστες, κυρίως από τη Βενεζουέλα, απελάθηκαν και μεταφέρθηκαν σε φυλακές στο Ελ Σαλβαδόρ.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, η κυβέρνηση Τραμπ επικαλέστηκε έναν νόμο που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν μόνο σε καιρό πολέμου, ο οποίος επιτρέπει στον πρόεδρο να παρακάμπτει την ομοσπονδιακή μεταναστευτική νομοθεσία και να απελαύνει «εχθρικούς αλλοδαπούς» σε περιπτώσεις όπου ένα ξένο κράτος θεωρείται ότι απειλεί με «εισβολή ή επιθετική εισβολή».



