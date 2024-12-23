Γιατί τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας στην Ουκρανία έχουν σοβαρές απώλειες

Για χρόνια, ο στρατός της Βόρειας Κορέας βοήθησε τον ηγέτη της, Κιμ Γιονγκ-ουν, να διατηρήσει τον έλεγχο και να αντιμετωπίσει τον ορκισμένο εχθρό της χώρας, τη Νότια Κορέα. Με 1,3 εκατομμύρια μέλη, ο βορειοκορεατικός στρατός συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες συμβατικές ένοπλες δυνάμεις στον κόσμο.

Στην παρούσα φάση, με περισσότερους από 11.000 στρατιώτες της Βόρειας Κορέας να πολεμούν μαζί με τις ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, διαδραματίζει πιο σημαντικό ρόλο στο γεωπολιτικό παιχνίδι του Κιμ για τις απαραίτητες επιδιώξεις του και ενισχύσεις που αποζητά στο διπλωματικό πεδίου.

Τα στρατεύματα που έστειλε η Βόρεια Κορέα προέρχονται από το Σώμα «Storm», τις ειδικές δυνάμεις που είναι από τις καλύτερα εκπαιδευμένες του στρατού και τις πιο πιστές, αναφέρουν οι Νew Υork Τimes. Ωστόσο, δεν ήταν προετοιμασμένες για επιθέσεις με drone και το άγνωστο έδαφος μακριά από την απομονωμένη πατρίδα τους, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Περισσότεροι από 100 σκοτώθηκαν και άλλοι 1.000 τραυματίστηκαν στις πρώτες τους μάχες, ανέφερε η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένας αξιωματικός μπορεί να είναι μεταξύ των νεκρών, σύμφωνα με τον Lee Seong-kweun, βουλευτή που μίλησε σε δημοσιογράφους μετά την κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι ο Κιμ φαίνεται να ετοιμάζεται να στείλει περισσότερα στρατεύματα στη Ρωσία, καθώς βλέπει τη μεγαλύτερη σύγκρουση της Ευρώπης από

Ποιες είναι οι αδυναμίες των βορειοκορεατικών στρατευμάτων

Οι ειδικές δυνάμεις της Βόρειας Κορέας έχουν εκπαιδευτεί κυρίως για αποστολές ελεύθερων σκοπευτών, αστικό πόλεμο και διεισδύσεις από θάλασσα, αέρα. Δεν έχουν εκπαιδευτεί αρκετά για πόλεμο με drone και χαρακώματα που διεξάγονται σε εδάφη όπως η κυρίως ανοιχτή και επίπεδη γραμμή του μετώπου Ρωσίας-Ουκρανίας, δήλωσε ο Doo Jin-ho, ανώτερος αναλυτής στο Κορεατικό Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων στη Σεούλ.

Για δύο χρόνια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν η Βόρεια Κορέα έκλεισε τα σύνορα, οι ειδικές δυνάμεις της εναλλάσσονταν στη φύλαξη κατά μήκος των συνόρων της χώρας με την Κίνα, χάνοντας μέρος της τακτικής εκπαίδευσής τους, είπε ο Doo.

Η ανάπτυξη των βορειοκορεατικών στρατευμάτων ήταν τόσο βιαστική που θα μπορούσε να πάρει χρόνο για να τα ενσωματώσει σωστά η Ρωσία στον στρατό της, είπαν αξιωματούχοι των νοτιοκορεατικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ωθήθηκαν στη μάχη αφού έμαθαν έναν στρατιωτικούς όρους, όπως «ανοιχτό πυρ», «πυροβολικό» και «σε θέση» στα ρωσικά, δημιουργώντας πιθανώς προβλήματα στις επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης.

«Ο στρατός της Βόρειας Κορέας δεν είχε πραγματικές εμπειρίες μάχης για δεκαετίες», δήλωσε ο Ahn Chan-il, πρώην λοχίας του βορειοκορεατικού στρατού που ζει στη Νότια Κορέα.

Ποιος είναι υπεύθυνος

Ο Κιμ Γιονγκ Ούν, ο οποίος κάποτε χαρακτηρίστηκε από εξωτερικούς παρατηρητές ως νέος και άπειρος, αποδείχθηκε ισχυρός αρχηγός που κυβερνά με «βασιλεία του τρόμου».

Ο πατέρας και ο προκάτοχός του, Κιμ Γιονγκ-ιλ, μετέτρεψε τη χώρα σε στρατιωτικό κράτος. Βασίστηκε στον Λαϊκό Στρατό της Κορέας για να κρατήσει τη χώρα ενωμένη στον απόηχο ενός λιμού τη δεκαετία του 1990. Σε αντάλλαγμα, η χώρα κατάφερε να συσσωρεύει κρατικούς πόρους, καθώς και να εκτελεί κερδοφόρες δραστηριότητες, όπως εξόρυξη, αλιεία και λαθρεμπόριο.

Μόλις ο Κιμ ανέλαβε μετά τον θάνατο του πατέρα του το 2011 κινήθηκε για να υποτάξει τις στρατιωτικές ελίτ, εξορίζοντας ή εκτελώντας κορυφαίους στρατηγούς. Το 2015, ο στρατηγός Χιον Γιονγκ-Τσολ , τότε υπουργός Άμυνας, εκτελέστηκε.

Το 2017, ο Κιμ παραμέρισε τον αντιστρατάρχη Χουάνγκ Πιονγκ-Σο, τον κορυφαίο πολιτικό αξιωματικό του στρατού. Για δύο μήνες, ο Χουάνγκ αναγκαζόταν να σκουπίσει την μπροστινή αυλή ενός κομματικού κτιρίου στην Πιονγκγιάνγκ.

Οι Βορειοκορεάτες αξιωματούχοι ζουν με διαρκή φόβο γιατί δεν ξέρουν πότε μπορεί να πέσουν θύματα του παρορμητισμού του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Εξωτερικοί αναλυτές παρακολουθούν στενά ποιος συνοδεύει τον Κιμ στις περιοδείες του σε στρατιωτικές μονάδες και σε χώρους δοκιμών όπλων σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν ενδείξεις για το ποιος μπορεί να είναι - ή όχι - υπέρ του.

Τον Σεπτέμβριο, οι αναλυτές άρχισαν να παρατηρούν δύο νέα πρόσωπα στον κύκλο των κορυφαίων αξιωματούχων γύρω από τον Κιμ: τον στρατηγό Κιμ Γιονγκ-μποκ και τον συνταγματάρχη στρατηγό Ρι Τσανγκ-χο. Η σημασία τους για τον Κιμ αποκαλύφθηκε όταν αργότερα συνόδευσαν τα στρατεύματα στη Ρωσία.

Ο στρατηγός Κιμ ήταν ο διοικητής των ειδικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης το 2017, σύμφωνα με τον Χονγκ Μιν, αναλυτή στο Κορεατικό Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης στη Σεούλ. Ο στρατηγός Ρι ήταν επικεφαλής του Γενικού Γραφείου Αναγνώρισης του στρατού, το οποίο εμπλέκεται στο εμπόριο όπλων, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και άλλες παράνομες δραστηριότητες που αποκομίζουν κέρδη για τον Κιμ.

Τη Δευτέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έβαλαν στη μαύρη λίστα τους δύο στρατηγούς για τους ρόλους τους στον πόλεμο της Ρωσίας.

Οι στρατιώτες ρισκάρουν τη ζωή τους για τη δόξα

Οι στρατιώτες που στάλθηκαν στη Ρωσία ήταν πιθανώς από φτωχές οικογένειες. Η ευκαιρία να πάνε στο εξωτερικό και η προοπτική των χρημάτων μπορεί να είναι τεράστια κίνητρα για αυτούς. Η Ρωσία μπορεί να πληρώνει έως και 2.000 δολάρια το μήνα ανά Βορειοκορεάτη στρατιώτη, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας. Αν και η κυβέρνησή αναμένεται να πάρει το μεγαλύτερο μέρος, το υπόλοιπο μπορεί να είναι ένα τεράστιο ποσό για έναν απλό στρατιώτη.

Η Βόρεια Κορέα δελέασε επίσης τους στρατιώτες που πολεμούν στην πρώτη γραμμή με την υπόσχεση της ταχείας ένταξης στο Εργατικό Κόμμα.

«Τα στρατεύματα είχαν ελάχιστες ελπίδες για το μέλλον τους στη Βόρεια Κορέα», είπε ο Kim Kwang-Jin, ένας άλλος βορειοκορεάτης που αυτομόλησε και ο οποίος εργάζεται ως ανώτερος αναλυτής στο κυβερνητικό Ινστιτούτο Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας στη Σεούλ. «Πηγαίνουν εκεί με κίνδυνο της ζωής τους, αλλά θα το δουν επίσης ως μια ευκαιρία να βγάλουν χρήματα και, αν σκοτωθούν, να ανυψώσουν την κοινωνική θέση της οικογένειάς τους».

Ακόμα κι αν είχαν σοβαρές ενστάσεις, ο ολοκληρωτικός έλεγχος του Κιμ θα καθιστούσε αδύνατη τη διαμαρτυρία.

«Η Βόρεια Κορέα θεωρεί δεδομένες τις απώλειες», δήλωσε ο Sim Ju-il, πρώην αντισυνταγματάρχης του στρατού της Βόρειας Κορέας που ζει στη Σεούλ. «θεωρεί ότι αποτελούν το αναπόφευκτο κόστος για την απόκτηση εμπειρίας στον σύγχρονο πόλεμο σε περίπτωση που χρειαστεί να πολεμήσει εναντίον του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κορέα».



Πηγή: skai.gr

