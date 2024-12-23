Στην Ουκρανία το νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας από τη Γερμανία

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας επιβεβαίωσε σήμερα πως παρέλαβε το νέο πακέτο γερμανικής στρατιωτικής βοήθειας. Περιλαμβάνει 15 άρματα μάχης Leopard 1A5, δύο αντιαεροπορικά άρματα τύπου Gepard, ένα αυτοκινούμενο πυροβόλο Panzerhaubitze 2000, δύο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Iris-T και δύο εκτοξευτές πυραύλων Patriot.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είναι εξόχως σημαντικά για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις που τις τελευταίες εβδομάδες αντιμετωπίζουν μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η γερμανική κυβέρνηση διευκρίνισε πως η παράδοση των συστημάτων Iris-T εκκρεμούσε από το 2023.

Το Βερολίνο έχει παραδώσει στο Κίεβο άλλα 65.000 βλήματα για τα άρματα Gepard, καθώς και πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Iris-T. Επιπροσθέτως, έχει στείλει πυραύλους αέρος-αέρος AIM-9L/I Sidewinder.

Εκτός από τα βαρέα όπλα, το νέο πακέτο γερμανικής στρατιωτικής βοήθειας περιλαμβάνει επίσης φορτηγά, drones, ραντάρ και πυρομαχικά.

Η εκτιμώμενη αξία της στρατιωτικής βοήθειας που έχει προσφέρει μέχρι σήμερα το Βερολίνο ανέρχεται σε περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, μετά τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.