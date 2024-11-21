TIME: «Πολίτης Μασκ» - Το πρωτοσέλιδο του περιοδικού για τον δισεκατομμυριούχο

Με ένα κατακόκκινο εξώφυλλο το περιοδικό TIME αναφέρεται στον Ίλον Μασκ αποκαλώντας τον «Πολίτη Μασκ», αναφορά που δείχνει να παραπέμπει στον «Πολίτη Κέιν» την αμερικανική δραματική ταινία του 1941, σε σκηνοθεσία Όρσον Γουέλς.

Το εξώφυλλο του περιοδικού δείχνει μια φωτογραφία του Μασκ μαζί με μια λίστα με τα επιτεύγματά του όπως «ηλεκτρικά οχήματα», «έγινα ο πλουσιότερος άνθρωπος», «αγορά του Twitter», «εκτόξευση πυραύλων», «να φέρω τον πύραυλο πίσω» και «εμφύτευση τσιπ στον ανθρώπινο εγκέφαλο». Περιλαμβάνει επίσης και μελλοντικούς στόχους όπως «να σπάσω το ρεκόρ των 2 τρισεκατομμυρίων (περιουσία» και «να πετάξουμε στον Άρη».

Απαντώντας, ο Μασκ διάψευσε στο X ότι η λίστα δεν αντιπροσωπεύει τις προτεραιότητές του. «Για να είμαι ξεκάθαρος, δεν έχω κάνει συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης και αυτή δεν είναι στην πραγματικότητα η λίστα μου. Προσπαθώ να κάνω τη ζωή πολυπλανητική για να μεγιστοποιήσω την πιθανή διάρκεια ζωής της συνείδησης. Μερικά από τα παρακάτω στοιχεία χρειάζονται γι' αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μασκ.

To be clear, I have not done any media interviews and this is not actually my checklist.



I am trying to make life multiplanetary to maximize the probable lifespan of consciousness. Some of the items below are needed for that. https://t.co/Sv0N3Z5U4l — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.