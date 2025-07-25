Μαδούρο: Η Chevron έλαβε πράσινο φως από τις αρχές των ΗΠΑ να ξαναρχίσει τη δραστηριότητά της στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι ο αμερικανικός κολοσσός του πετρελαίου Chevron εξασφάλισε έγκριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να ξαναρχίσει δραστηριότητές του στη χώρα, ιδίως την άντληση αργού, που ανέστειλε τον Μάιο, μετά την ανάκληση ειδικής άδειας που της είχε χορηγηθεί με απόφαση του ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εταιρεία Chevron ενημερώθηκε για την έκδοση αδειών που της επιτρέπουν να ξαναρχίσει τις δραστηριότητές της στη Βενεζουέλα», είπε ο κ. Μαδούρο κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο teleSUR.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε στα τέλη του Φεβρουαρίου την ανάκληση της άδειας της Chevron, που είχε λάβει τον Νοέμβριο του 2022 από τον προκάτοχό του, τον δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, να διατηρήσει περιορισμένου εύρους δραστηριότητες στη Βενεζουέλα. Στον πετρελαϊκό κολοσσό επιτράπηκε πάντως να εγγυηθεί τη συντήρηση των εγκαταστάσεών του στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Η σχέση ανάμεσα στο Καράκας και στην Ουάσιγκτον παραμένει πολύ τεταμένη εδώ και χρόνια. Τα δυο κράτη δεν έχουν άλλωστε διπλωματικές σχέσεις από το 2019, όταν οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους είχαν αμφισβητήσει την επανεκλογή του κ. Μαδούρο. Η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις και εμπάργκο στο πετρέλαιο της χώρας.

Εξακολουθούν μολαταύτα να είναι ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας, όπως έδειξε η πρόσφατη απελευθέρωση αμερικανών φυλακισμένων στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο ανταλλαγής με τους 200 και πλέον πολίτες της λατινοαμερικάνικης χώρας που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ κι μετήχθησαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ νωρίτερα φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

