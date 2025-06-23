«Η εγγύηση της θρησκευτικής ελευθερίας όλων των Σύριων πολιτών, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, είναι ευθύνη των τοπικών αρχών. Όμως η διεθνής κοινότητα και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αδιαφορεί για τέτοια θεμελιώδη ζητήματα». Αυτό τόνισε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό.

Όπως σημείωσε, «οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ζουν στη Συρία από την αυγή του Χριστιανισμού» και είναι «η αρχαία συνείδησή του».

Η κ. Ζαχαράκη, τέλος, εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και την πλήρη στήριξη στο Πατριαρχείο Αντιοχείας και προσωπικά στον Μακαριότατο Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννη.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, για την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό.

«Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ζουν στην Συρία από την αυγή του Χριστιανισμού. Είναι η αρχαία συνείδησή του. Η σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό καθώς και η αναγραφή του συνθήματος «έρχεται η σειρά σας» στην Εκκλησία του Προφήτη Ηλία στο χωριό Κφαρ Μπαχούμ στην περιοχή της Χάμα, είναι προφανές ότι έχουν ως στόχο τον εκφοβισμό και την εκδίωξη των Ορθοδόξων Χριστιανών από τον τόπο τους. Η εγγύηση της θρησκευτικής ελευθερίας όλων των Σύριων πολιτών, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, είναι ευθύνη των τοπικών αρχών. Όμως η διεθνής κοινότητα και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αδιαφορεί για τέτοια θεμελιώδη ζητήματα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και την πλήρη στήριξή μας στο Πατριαρχείο Αντιοχείας και προσωπικά στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ.Ιωάννη».

Πηγή: skai.gr

