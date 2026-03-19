Γιατί ένα αποδυναμωμένο Ιράν επιμένει στην παράταση του πολέμου

Ακόμη και καθώς το Ιράν αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη απειλή για το καθεστώς του μέχρι σήμερα, στέλνει σήματα προθυμίας να παρατείνει τη σύγκρουσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σε μια προσπάθεια να αναδιαμορφώσει τελικά την περιοχή προς όφελός του.

Το καθεστώς του Ιράν έχει υποστεί καταστροφικές απώλειες τις τελευταίες εβδομάδες, με σχεδόν καθημερινά πλήγματα ΗΠΑ-Ισραήλ να εξοντώνουν ολόκληρα επίπεδα της ηγεσίας του και της στρατιωτικής δομής διοίκησης. Ο ιρανικός πληθυσμός, ήδη εξουθενωμένος από χρόνια οικονομικών δυσχερειών, κυρώσεων και κακοδιαχείρισης, αντιμετωπίζει τώρα τα πρόσθετα βάρη των ελλείψεων εν καιρώ πολέμου, των ζημιών στις υποδομές και ενός ολοένα και πιο στρατιωτικοποιημένου εσωτερικού περιβάλλοντος.

Ωστόσο, εν μέσω πραγματικού κινδύνου κατάρρευσης του καθεστώτος, οι επιζώντες ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας συνεχίζουν να προβάλλουν μια κλιμακούμενη ρητορική. Έχουν επανειλημμένα διατυμπανίσει την ικανότητα του Ιράν να αντέχει στον πόνο, την αδιαφορία του για περαιτέρω απώλειες ηγεσίας και τη ρητή πρόθεση να παρατείνει τον πόλεμο - προκαλώντας παράλληλα χάος σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

«Μια κατάπαυση του πυρός γίνεται λογική μόνο εάν εγγυάται ότι ο πόλεμος δεν θα επαναληφθεί, όχι εάν δίνει στον εχθρό την ευκαιρία να διορθώσει τα προβλήματά του, όπως η επισκευή κατεστραμμένων ραντάρ ή η αντιμετώπιση ελλείψεων σε πυραύλους αναχαίτισης, μόνο και μόνο για να μας επιτεθεί ξανά», δήλωσε ο Mohammad Bagher Ghalibaf, πρόεδρος του κοινοβουλίου και ένας από τους υψηλόβαθμους επιζώντες αξιωματούχους του Ιράν.

Η Τεχεράνη μπορεί να φτάσει ακόμη και στο σημείο να απαιτήσει το ξεπάγωμα περιουσιακών στοιχείων που τελούν υπό κυρώσεις στο εξωτερικό ή την επιβολή διοδίων για τις χώρες που χρησιμοποιούν το στενό θαλάσσιο πέρασμα που βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών του Ιράν σε διεθνή ύδατα, λένε αναλυτές. «Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει στο προπολεμικό της καθεστώς», έγραψε ο Ghalibaf στο X την Τρίτη.

Πίεση για την «επόμενη μέρα»

Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες διαπραγματεύσεων μεταξύ της Δύσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στα τέλη του περασμένου μήνα, σκοτώνοντας τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και υποβαθμίζοντας σοβαρά τη στρατιωτική και πολιτική διοίκηση της χώρας.

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση και σφοδρή. Εξαπέλυσε συνεχώς εκατοντάδες πυραύλους και drones εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ σε όλη την περιοχή –δοκιμάζοντας τους δεσμούς με τους Άραβες γείτονές της– και προκάλεσε αναταραχή στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές μέσω επανειλημμένων επιθέσεων στη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.

«Ο στόχος είναι να μεταφραστεί αυτή η πίεση σε ένα αποτέλεσμα για την "επόμενη μέρα"», δήλωσε ο Sina Toossi, ανώτερος μη μόνιμος συνεργάτης στο Center for International Policy.

«Το Ιράν επιδιώκει έναν ορίζοντα στον οποίο δεν θα είναι πλέον απομονωμένο ή στοχοποιημένο για κατάρρευση, αλλά αντίθετα μέρος μιας νέας περιφερειακής ισορροπίας όπου η σταθερότητά του θα θεωρείται συνδεδεμένη με τη σταθερότητα του Περσικού Κόλπου και της παγκόσμιας οικονομίας», δήλωσε ο Toossi στο CNN.

«Με συμβατικούς στρατιωτικούς όρους, (το Ιράν) δεν κερδίζει, αλλά δεν χρειάζεται να κερδίσει με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε στο CNN η Narges Bajoghli, αναπληρώτρια καθηγήτρια Σπουδών Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, προσθέτοντας ότι «ολόκληρη η στρατηγική του Ιράν βασίζεται στον ασύμμετρο πόλεμο, όπου καθιστούν δαπανηρή τη συνέχιση του πολέμου».

Οι ΗΠΑ και οι αραβικές χώρες του Κόλπου δεν μπορούν να «ανέχονται επ' αόριστον» τη διακοπή του εμπορίου πετρελαίου και την άνοδο των τιμών, είπε η Bajoghli. «Σε ποιο σημείο θα πουν "φτάνει"; Αυτοί είναι οι μοχλοί που πιέζει το Ιράν».

Σχέδια έκτακτης ανάγκης

Προβλέποντας μια επίθεση μετά από δεκαετίες εχθρότητας με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) είχε αναπτύξει σχέδια έκτακτης ανάγκης για την ενεργοποίηση αποκεντρωμένων μονάδων κατά τη διάρκεια περιόδων σύγκρουσης, σύμφωνα με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

«Προετοιμαστήκαμε για έναν μακρύ πόλεμο επειδή γνωρίζαμε ότι θα δεχόμασταν επίθεση και, με βάση την εμπειρία του προηγούμενου πολέμου, γνωρίζαμε πώς σκόπευαν να εξουδετερώσουν τις επιχειρησιακές μας ικανότητες. Επομένως, σχεδιάσαμε αντίμετρα για όλα αυτά», δήλωσε ο Ghalibaf στο Al-Araby Al-Jadeed.

Η ταχεία και πρωτοφανής κλιμάκωση του Ιράν εναντίον των αραβικών κρατών σηματοδότησε μια επιθετική προσπάθεια επιβολής μιας μετασχηματισμένης περιφερειακής πραγματικότητας βασισμένης στη μελλοντική αποτροπή.

«Υπάρχει μια ολόκληρη νέα γενιά διοικητών του IRGC που αναδείχθηκε λόγω των πληγμάτων αποκεφαλισμού των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της παλιάς φρουράς», είπε η Bajoghli, σημειώνοντας ότι η νέα γενιά έχει δει το Ιράν να «αναπτύσσει πραγματική περιφερειακή ισχύ» στο Ιράκ και τη Συρία και «αυτό διαμορφώνει τα πάντα σχετικά με τον τρόπο που υπολογίζουν το ρίσκο και την αντιπαράθεση».

Η στρατηγική του Ιράν επικεντρώνεται τώρα στη σύνδεση της μοίρας του με την ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο Toossi.

«Εάν το Ιράν δεν μπορεί να είναι σταθερό και οικονομικά βιώσιμο, στέλνει το μήνυμα ότι ούτε το ευρύτερο σύστημα του Περσικού Κόλπου θα είναι σταθερό. Οι πρόσφατες αναταραχές στη ναυτιλία και στις ενεργειακές αγορές υπογραμμίζουν πόσο ισχυρός είναι αυτός ο μοχλός».

