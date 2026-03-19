Στις φλόγες του πολέμου παραδίνεται όλο και περισσότερο η Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν το σφυροκόπημα του Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει με αντεπιθέσεις κατά χωρών του Κόλπου.

Η σύρραξη σημείωσε νέα κλιμάκωση εχθές, καθώς το Ισραήλ έπληξε για πρώτη φορά ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν που συνδέονται με το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, το South Pars, με τις ιρανικές δυνάμεις να απαντούν με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις κατά της γιγαντιαίας εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου Ras Laffan του Κατάρ, καθώς και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου Habshan και στο κοίτασμα Bab στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απείλησε την Τεχεράνη ότι θα «τινάξει μαζικά στον αέρα» ολόκληρο το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, αν το Ιράν πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε περαιτέρω ανταποδοτικές επιθέσεις σε υποδομές του Κατάρ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για την επίθεση του Ισραήλ στο κοίτασμα South Pars, το οποίο το Ιράν μοιράζεται με το Κατάρ και πρόσθεσε ότι «δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ» στο κοίτασμα, εκτός αν η Τεχεράνη «αποφασίσει να επιτεθεί σε ένα πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση, Κατάρ».

Το Ισραήλ λίγες ώρες πριν το πλήγμα στο γιγατιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars την Τετάρτη, σκότωσε τον υπουργό Πληροφοριών του καθεστώτος και εξαπέλυσαν μερικές από τις εντονότερες αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό εδώ και δεκαετίες.

Εν τω μεταξύ, νέος συναγερμός σήμανε το πρωί στις ΗΠΑ καθώς άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν πάνω από τη στρατιωτική βάση της Ουάσινγκτον, όπου διαμένουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington post, η οποία επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν προσδιορίσει από πού προήλθαν.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.