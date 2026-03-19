Η ελευθερία στις ΗΠΑ βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο, σύμφωνα με ΜΚΟ

Ο βαθμός της ελευθερίας στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση Freedom House, η οποία επισημαίνει αυταρχική εκτροπή του Ντόναλντ Τραμπ (Trump).

Σύμφωνα με αυτή τη μκο που έχει την έδρα της στην Ουάσινγκτον και υπερασπίζεται τις ατομικές ελευθερίες, η ελευθερία διαβρώθηκε το 2025 στον κόσμο για 20η διαδοχική χρονιά, «ένα θλιβερό ορόσημο», σύμφωνα με την ίδια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το χαρακτηρισμό «ελεύθερες», όμως ο βαθμός τους έπεσε στις 81 μονάδες στις 100. Είναι η χαμηλότερη βαθμολογία που είχαν αφότου θεσπίσθηκε αυτός ο δείκτης το 1972.

Η βαθμολογία αυτή φέρνει τις ΗΠΑ στο ίδιο επίπεδο με τη Νότια Αφρική και κάτω από ορισμένο αριθμό ευρωπαίων συμμάχων, καθώς και κάτω από τη Νότια Κορέα και τον Παναμά.

Η εν λόγω μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία ωστόσο λαμβάνει επιδοτήσεις από την αμερικανική κυβέρνηση, ανακοινώνει κάθε χρονιά μια κατάταξη με βάση έναν δείκτη που περιλαμβάνει για κάθε χώρα το βαθμό της δημοκρατίας και των ελευθεριών των πολιτών.

Η κυβέρνηση Τραμπ μείωσε εντούτοις αυτές τις επιδοτήσεις, καθώς δεν θεωρεί πλέον προτεραιότητα την προώθηση της δημοκρατίας.

Η οπισθοχώρηση που καταγράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες οφείλεται «ταυτοχρόνως στη δυσλειτουργία της νομοθετικής εξουσίας και στην κυριαρχία της εκτελεστικής εξουσίας, στην αυξανόμενη πίεση που ασκείται στη δυνατότητα των πολιτών να εκφράζονται ελεύθερα και στις προσπάθειες που καταβάλλονται από τη νέα κυβέρνηση για να υπονομεύσει τα μέτρα μάχης εναντίον της διαφθοράς», εξήγησε η Freedom House.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε το κλείσιμο ολόκληρων κυβερνητικών υπηρεσιών και ανέπτυξε σε όλη τη χώρα ένοπλους και μασκοφόρους πράκτορες κατά της μετανάστευσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες οπισθοχώρησαν κατά τρεις μονάδες, πτώση την οποία κατέγραψε μόνο μία άλλη «ελεύθερη» χώρα, η Βουλγαρία, όπου οι εκλογές του 2024 στιγματίσθηκαν από καταγγελίες για νοθεία.

Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Συνολικά, μόνο το 21% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες που ταξινομούνται ως «ελεύθερες».

Στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, σε παγκόσμια κλίμακα, «πολλές περισσότερες είναι οι χώρες που υποχώρησαν στην κατηγορία 'ανελεύθερες' απ' ό,τι αυτές που εκδημοκρατίσθηκαν», υπογράμμισε η Κάθριν Γκροτ, αναλύτρια στη Freedom House που συνυπογράφει την έκθεση.

«Ο κόσμος γίνεται όλο και λιγότερο ελεύθερος, η ενδιάμεση ζώνη συρρικνώνεται, ενώ οι ελεύθερες χώρες παραμένουν σχετικά σταθερές», πρόσθεσε.

Σε μια θετική ένδειξη, τρεις χώρες πέρασαν από την κατηγορία «μερικώς ελεύθερες» σε εκείνη των «ελευθέρων»: η Βολιβία και το Μαλάουι, οι οποίες οργάνωσαν αμφότερες ανταγωνιστικές εκλογές, και τα Φίτζι, που ενίσχυσαν το κράτος δικαίου.

Η μόνη χώρα που πήρε τον τέλειο βαθμό 100 για την ελευθερία είναι η Φινλανδία. Στην άλλη άκρη βρίσκεται μόνο το Νότιο Σουδάν, που πήρε βαθμό 0.

Πηγή: skai.gr

