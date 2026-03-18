Να αψηφά την αμερικανοϊσραηλινή συμμαχία δείχνει η Τεχεράνη, παρά τα σοβαρά πλήγματα που δέχεται στην ηγεσία της. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Al Jazeera ότι δεν πιστεύει ότι το πυρηνικό δόγμα της Τεχεράνης θα αλλάξει σημαντικά, αλλά «αναμένουμε τον νέο ανώτατο ηγέτη για να δούμε τις απόψεις του».



Για το Στενό του Ορμούζ διεμήνυσε στη συνέντευξή του ότι «από την δική μας οπτική γωνία, πρόκειται για μια πλωτή οδό που βρίσκεται δίπλα στο Ιράν. Φυσικά, δεν θα επιτρέψουμε στους εχθρούς μας να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πλωτή οδό».



«Πρέπει να σχεδιάσουμε νέες ρυθμίσεις για το Στενό του Ορμούζ και τον τρόπο με τον οποίο τα πλοία θα διέρχονται από αυτό μεταπολεμικά» σημείωσε.

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi:



"From our perspective, this is a waterway located next to Iran. Naturally, we will not allow our enemies to use this waterway.



We need to design new arrangements for the Strait of Hormuz and the way ships pass through it in the future… pic.twitter.com/GC9KYITSGr March 18, 2026



«Πιστεύω ότι μετά τον πόλεμο, το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η σύνταξη ενός νέου πρωτοκόλλου για το Στενό του Ορμούζ» τόνισε ο Αραγτσί.

«Οι Αμερικανοί παρασύρθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο από το Ισραήλ — πιο συγκεκριμένα από τον Νετανιάχου. Νομίζω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο απώτερος στόχος τους. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση» σχολίασε δηκτικά ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.



«Όλα αυτά βασίστηκαν σε έναν λανθασμένο υπολογισμό. Τώρα το συνειδητοποιούν και έχουν βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Όσοι απαιτούσαν άνευ όρων παράδοση αναγκάζονται τώρα να ζητήσουν βοήθεια — ακόμη και από άλλους — για να ανοίξουν ξανά το Στενό του Ορμούζ, προσκαλώντας χώρες και λέγοντας: ‘’Παρακαλώ βοηθήστε’’» δήλωσε ειρωνικά για τον Ντόναλντ Τραμπ.



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο και πρέπει να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να τερματίσουν την επιθετικότητά τους» είπε.



«Δεν πιστεύουμε σε μια εκεχειρία—πιστεύουμε στον τερματισμό του πολέμου. Και ο τερματισμός του πολέμου σημαίνει ακριβώς αυτό: τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Μια για πάντα το ζήτημα του πολέμου θα λυθεί και θα γίνουμε μάρτυρες ειρήνης σε όλη την περιοχή: στον Λίβανο, στην Υεμένη, στο Ιράκ, στο Ιράν και σε άλλες χώρες».



«Το πολιτικό σύστημα του Ιράν είναι σταθερό και δεν εξαρτάται από συγκεκριμένα άτομα» είπε ο Αραγτσί. «Δεν ξέρω γιατί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί δεν έχουν ακόμη καταλάβει αυτό το σημείο: η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει μια ισχυρή πολιτική δομή με καθιερωμένους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς» δήλωσε, σχολιάζοντας τη δολοφονία του Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί.

Πηγή: skai.gr

