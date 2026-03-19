Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ενδέχεται να αξιοποιήσει τη συνάντηση που θα έχει την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας για να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο κατά του Ιράν, θέτοντας τη Σανάε Τακαΐτσι σε δύσκολη θέση, καθώς το Τόκιο εξετάζει το μέγεθος της υποστήριξης που μπορεί να προσφέρει, σημειώνει το Reuters.

Η αρχική ατζέντα για τους δασμούς και το εμπόριο, καθώς και για την αποστολή κεφαλαίων από την Ιαπωνία, πιθανότατα δεν θα συζητηθεί. Ο Τραμπ ενδεχομένως θα ασκήσει εκ νέου πίεση στην πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι να στείλει πολεμικά πλοία στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η Ιαπωνία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενεργειακές προμήθειες –περίπου το 90% των προμηθειών της προέρχεται από την περιοχή.

Μεγάλο μέρος του ναυτικού της αποτελείται από πλοία τύπου συνοδείας, περίπου 49 φρεγάτες και αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με το σύστημα Aegis, με προηγμένους πυραύλους υψηλής τεχνολογίας. Αυτός είναι ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός από αυτόν που διαθέτουν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Η Τακαΐτσι δεν χρειάζεται να απευθυνθεί στο κοινοβούλιο για να στείλει πλοία στο Ορμούζ, αλλά πάνω από το 80% των Ιαπώνων ψηφοφόρων αντιτίθεται σε αυτό, οπότε θα δεχόταν μεγάλο πλήγμα στις δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα μεταξύ των δικών της υποστηρικτών.

Η Ιαπωνία έχει καλές σχέσεις με το Ιράν, οπότε ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι η Ιαπωνία μπορεί να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί με την Τεχεράνη ώστε να εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των εμπορευμάτων της σε αντάλλαγμα για τη μη συμμετοχή της στην εκστρατεία των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Αυτό είναι κάτι που, σύμφωνα με τους αναλυτές, μπορεί να εξετάσει και η Νότια Κορέα. Δεν έχει απαντήσει κατηγορηματικά αρνητικά στο αίτημα του Τραμπ να στείλει πολεμικά πλοία στην περιοχή, αλλά οι περισσότεροι πολιτικοί του κυβερνώντος κόμματος υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τους νόμους της Νότιας Κορέας.

Πηγή: skai.gr

