Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ιαπωνίας για τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς δήλωσε χθες Πέμπτη πως είχε «ειλικρινείς και εποικοδομητικές συνομιλίες» με ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ κατά τον δεύτερο κύκλο επαφών στην Ουάσιγκτον, διευκρινίζοντας πως δεν συζητήθηκε τίποτε σχετικά με την Κίνα, ούτε για το επίπεδο της συναλλαγματικής ισοτιμίας του γεν.

«Μπορέσαμε να προχωρήσουμε (...) όσον αφορά, για παράδειγμα, την επέκταση των εμπορικών ανταλλαγών των δυο χωρών μας, μη δασμολογικά μέτρα και τη συνεργασία στα πεδία της οικονομίας και της ασφάλειας», δήλωσε στον Τύπο ο Ριόσεϊ Ακαζάουα, υπουργός Αναζωογόνησης της Οικονομίας και επικεφαλής διαπραγματευτής.

Είχε συνομιλίες με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, όπως και στα μέσα του Απριλίου, όταν είχε πάρει μέρος κι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν ο «επόμενος κύκλος των διαπραγματεύσεων» να διεξαχθεί σε επίπεδο υπουργών «από τα μέσα Μαΐου», πάντα σύμφωνα με τον κ. Ακαζάουα.

Η Ιαπωνία ενδέχεται να προτείνει να αγοράζει περισσότερο καλαμπόκι και σόγια από τις ΗΠΑ, καθώς και να συνεχιστούν συνομιλίες για την αξιοποίηση κοιτασμάτων αερίου στην Αλάσκα, ώστε να «επανεξισορροπηθεί» το μεγάλο πλεόνασμά της στο ισοζύγιο των διμερών τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών (68,5 δισεκ. δολάρια).

Αφοσιωμένος σύμμαχος της Ουάσιγκτον για δεκαετίες και κυριότερη πηγή ξένων επενδύσεων στις ΗΠΑ, η Ιαπωνία έχει βρεθεί αντιμέτωπη, όπως και οι άλλες χώρες, με αμερικανικούς επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% στα αυτοκίνητα, στον χάλυβα και στο αλουμίνιο. Τα αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν περί το 28% των ιαπωνικών εξαγωγών στην αμερικανική αγορά.

Απειλείται εξάλλου να υποστεί προσεχώς «ανταποδοτικούς» επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε όλα τα προϊόντα της που εξάγονται στην αμερικανική αγορά, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε, στη θεωρία μέχρι τις αρχές του Ιουλίου, τα συγκεκριμένα μέτρα, πλην αυτών που είχαν στο στόχαστρο την Κίνα. Εφαρμόζεται μολαταύτα δασμός «βάσης» 10% σε σχεδόν όλα τα εισαγόμενα είδη.

Ο Ριόσεϊ Ακαζάουα επανέλαβε χθες πως το Τόκιο θεωρεί τους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ «εξαιρετικά λυπηρούς».

Τόνισε ακόμη ότι το ζήτημα των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Κίνα δεν εθίγη στις επαφές του. Το Πεκίνο πρόσφατα μέμφθηκε τις χώρες που έχουν υιοθετήσει πολιτική «κατευνασμού» έναντι των ΗΠΑ παρότι καταπατάται κάθε συμφωνία για το εμπόριο και τίθενται υπό απειλή δικά τους συμφέροντα.

«Έχουμε επίσης πολύ ισχυρές οικονομικές σχέσεις με την Κίνα», όπως και με τις ΗΠΑ, ανέφερε, και «θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη των σινοαμερικανικών σχέσεων», σχολίασε απλά ο κ. Ακαζάουα.

Εξάλλου, διαβεβαίωσε πως στις διαπραγματεύσεις δεν έχει τεθεί το ζήτημα της ασφάλειας, αν και ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υπογραμμίζει συχνά το κόστος της στρατιωτικής υποστήριξης των ΗΠΑ στην Ιαπωνία, ούτε το ζήτημα της αξίας του ιαπωνικού νομίσματος.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί το Τόκιο πως κρατά από πρόθεση την αξία του γεν τεχνητά μειωμένη ώστε να ευνοεί τις ιαπωνικές εξαγωγές.

Έπειτα από δυσμενείς προβλέψεις της Τράπεζας της Ιαπωνίας, το ιαπωνικό νόμισμα υποχώρησε περαιτέρω τις τελευταίες ώρες, σε επίπεδο σχεδόν 146:1 έναντι του δολαρίου, πάντως πιο ψηλά από τα μέσα Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

