Γερμανικά ΜΜΕ: Ρωσική εταιρεία διεξάγει εκστρατεία παραπληροφόρησης υπέρ της AfD

Μια εταιρεία που συνδέεται με τη ρωσική κυβέρνηση διεξάγει εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο να φοβίσει τους Γερμανούς ψηφοφόρους και να δώσει ώθηση στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), υποστηρίζουν σήμερα πολλά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα εσωτερικά έγγραφά της.

Η εταιρεία Social Design Agency (SDA), που εδρεύει στη Μόσχα, διασπείρει εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια ψευδείς πληροφορίες, 24 ώρες το 24ωρο, σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, σε στενή συνεργασία με το Κρεμλίνο, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung και τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα WDR και NDR.

Με τη βοήθεια άλλων διεθνών εταίρων τους, αυτά τα μέσα ενημέρωσης ανέλυσαν εσωτερικές παρουσιάσεις, πίνακες, καταλόγους, γραφήματα και έγγραφα που τους παρείχε μια ανώνυμη πηγή. Στο στόχαστρο της εταιρείας που διαδίδει φιλορωσικά σχόλια, μιμίδια και καρικατούρες στο Facebook, το Χ, το Telegram και το Instagram βρίσκεται ο κεντροαριστερός κυβερνητικός συνασπισμός του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο που διέρρευσε και χρονολογείται από τα τέλη του 2022, ένας από τους στόχους ήταν να αυξήσει το ακροδεξιό κόμμα AfD το ποσοστό του στο 20% σε δημοσκόπηση αξιόπιστου ινστιτούτου, τα αποτελέσματα του οποίου δημοσιεύονται σε όλη την Ευρώπη.

Ένας άλλος στόχος αυτής της εκστρατείας παραπληροφόρησης ήταν να διαδοθεί η ιδέα ότι η υποστήριξη της Γερμανίας στην Ουκρανία δημιουργεί «τη χειρότερη οικονομική και κοινωνική κρίση στην πρόσφατη ιστορία» της χώρας, γράφει η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

Η Ρωσία δρα «με πραγματισμό και με ευέλικτη θεματολογία ώστε να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα τις δυνατότητες διχασμού (…) της γερμανικής κοινωνίας» ανέφερε ο πρόεδρος της υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών (BfV), Τόμας Χάλντενβανγκ, στην εφημερίδα. Σύμφωνα με τον Χάλντενβανγκ, οι υπηρεσίες του εργάζονται σκληρά για να ταυτοποιήσουν εκείνους που «θέλουν να καταστρέψουν τη γερμανική δημοκρατία και να τους εμποδίσουν να την αποσταθεροποιήσουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.