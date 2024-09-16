Πρόεδρος Βουλγαρίας: Η φιλοδοξία για εποικοδομητική σχέση να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας

Ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ σχολίασε την επίσκεψη της επικεφαλής του κράτους της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα στη Σόφια την περασμένη εβδομάδα. Η αρχηγός του κράτους της Βόρειας Μακεδονίας έφτασε την Παρασκευή και την υποδέχτηκε ο Βούλγαρος ομόλογός της. "Αναμένω αυτή η φιλοδοξία που έχει διατυπωθεί για άνοιγμα, για εποικοδομητική σχέση να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας", δήλωσε σήμερα ο Ράντεφ.

"Ας είμαστε σαφείς, δεν ήταν ούτε επίσημη επίσκεψη ούτε επίσκεψη εργασίας και ελπίζω ότι σύντομα η πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη με όλες τις επίσημες τελετές σύμφωνα με το πρωτόκολλο και αυτό θα συμβάλει επίσης στις σχέσεις μας", πρόσθεσε.

Ο Ράντεφ δήλωσε ότι είναι σημαντικό τι θα κάνει η Βουλγαρία από εδώ και στο εξής για να βοηθήσει τη Βόρεια Μακεδονία.

Στο υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας κλήθηκε σήμερα ο Βούλγαρος πρεσβευτής στα Σκόπια Ζελιάζκο Ραντούκοφ για να δώσει εξηγήσεις γιατί απουσίαζε η σημαία της Βόρειας Μακεδονίας σε μια φωτογραφία των προέδρων της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας στη Σόφια την Παρασκευή.

Στη φωτογραφία, ο Ρούμεν Ράντεφ και η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα διακρίνονται να στέκονται μπροστά από τις σημαίες της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι της Βόρειας Μακεδονίας.

Λόγω της φωτογραφίας αυτής, η Σοσιαλδημοκρατική Ένωση της Μακεδονίας (SDSM) χαρακτήρισε διπλωματική αποτυχία την επίσκεψη της Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα στη Σόφια και διπλωμάτες σχολίασαν στο τηλεοπτικό δίκτυο TV Telma ότι αυτό που συνέβη ήταν περιφρονητικό και υποτιμητικό για τη Βόρεια Μακεδονία.

Ωστόσο, άλλοι διπλωμάτες από τα Σκόπια σχολίασαν ότι η επίσκεψη της Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα στη βουλγαρική πρωτεύουσα ήταν ανεπίσημη και δεν πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της βουλγαρικής πλευράς, συνεπώς η συνάντησή της στο κτίριο της προεδρίας ήταν άτυπη και το πρωτόκολλο δεν απαιτούσε την τοποθέτηση της σημαίας της Βόρειας Μακεδονίας στην αίθουσα.

