Εκλογές στη Γαλλία: «Ανακούφιση» στο Βερολίνο για το αποτέλεσμα

Την «ανακούφισή» της εξέφρασε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την πρόκληση του σχηματισμού κυβέρνησης.

«Δεν είναι μυστικό ότι υπάρχει μια κάποια ανακούφιση, για το γεγονός ότι δεν συνέβησαν πράγματα τα οποία φοβόμασταν. Μένει τώρα να δούμε πώς θα προκύψει μια κυβέρνηση σε αυτές τις πολύ ασυνήθιστες και επίσης ιστορικές συνθήκες», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ. «Το τι θα συμβεί με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, θα το δείξει μόνο ο χρόνος και η απόφαση είναι της Γαλλίας», συνέχισε ο κ. Χέμπεστραϊτ και αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της γερμανογαλλικής σχέσης για μια ειρηνική και ελεύθερη Ευρώπη. «Παραμένουμε εκτός εσωτερικής γαλλικής πολιτικής και επισημαίνουμε τη στενή διμερή σχέση σε οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο», δήλωσε.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα έχει την ευκαιρία «να συζητήσει την κατάσταση με τον φίλο του», τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της επικείμενης Συνόδου του ΝΑΤΟ, ανέφερε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει εάν ο κ. Σολτς βρίσκεται σε επικοινωνία με το γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. «Ο συνομιλητής μας αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος», διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

