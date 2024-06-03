Στην πρώτη παγκόσμια εκτίμηση για την αύξηση της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων στο διαδίκτυο, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου διαπίστωσαν ότι 302 εκατομμύρια νέοι, το 12,6% των παιδιών στον κόσμο έχουν πέσει θύματα σε ανεπιθύμητη σεξουαλική διαδικτυακή συζήτηση που μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις και αιτήματα σεξουαλικής πράξης από ενήλικες ή άλλους νέους, καθώς και μη συναινετική χρήσης και έκθεση σε σεξουαλικές εικόνες και βίντεο.

Τα αδικήματα μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή «εκβιασμού» για χρήματα από τα θύματα και κατάχρηση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

Η έρευνα έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια περιοχή ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου. Η πρωτοβουλία Childlight του πανεπιστημίου περιλαμβάνει έναν νέο παγκόσμιο δείκτη, ο οποίος διαπίστωσε ότι ένας στους εννέα αμερικανούς (που ισοδυναμεί με σχεδόν 14 εκατομμύρια) παραδέχτηκε κάποια στιγμή ότι παραβίασε τα δικαιώματα των παιδιών στο διαδίκτυο.

Έρευνες διαπίστωσαν ότι το 7% των Βρετανών, που ισοδυναμεί με 1,8 εκατομμύρια, παραδέχτηκε το ίδιο.

Η έρευνα βρήκε επίσης ότι πολλοί άνδρες παραδέχτηκαν ότι θα προσπαθούσαν να διαπράξουν σεξουαλικά αδικήματα κατά των παιδιών, εάν πίστευαν ότι οι πράξεις θα παρέμενες μυστικές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Childlight, Paul Stanfield, δήλωσε: «Αυτό είναι σε εκπληκτική κλίμακα που μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο οι παραβάτες θα γέμιζαν το στάδιο Wembley 20 φορές».

«Μία καταγγελία κάθε δευτερόλεπτο»

«Το υλικό για κακοποίηση παιδιών είναι τόσο διαδεδομένο που οι καταγγελίες ανέρχονται σε μία κάθε δευτερόλεπτο.

«Πρόκειται για μια παγκόσμια πανδημία που παρέμεινε κρυμμένη για πάρα πολύ καιρό. Εμφανίζεται σε κάθε χώρα, αυξάνεται εκθετικά και απαιτεί παγκόσμια ανταπόκριση. Πρέπει να δράσουμε επειγόντως και να το αντιμετωπίσουμε ως ένα ζήτημα δημόσιας υγείας», σύμφωνα με τον διευθυντή της Interpol, Stephen Kavanagh.

«Πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ειδικών ερευνητών, της καλύτερης ανταλλαγής δεδομένων και του εξοπλισμού για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτής της πανδημίας», είπε.

Η Grace Tame, επιζών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, η οποία ίδρυσε το Grace Tame Foundation, είπε ότι μια κεντρική παγκόσμια ερευνητική βάση δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των παιδιών.

