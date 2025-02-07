Γερμανία: Yπόθεση παράνομης συγκομιδής άγριου σκόρδου

Την περασμένη Τρίτη οι αστυνομικές αρχές της Σαξονίας ανέφεραν πως διεξάγεται έρευνα σε βάρος έξι υπόπτων για παράνομη εμπορική συγκομιδή άγριου σκόρδου. Βάσει της νομοθεσίας, η συλλογή άγριου σκόρδου για προσωπική χρήση επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένη ποσότητα.

Τι γνωρίζουμε για την υπόθεση;

Η αστυνομία αντιλήφθηκε την παράνομη επιχείρηση τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν πέρασε δίπλα από ένα αυτοκίνητο που ταξίδευε με τους προβολείς στην υψηλή σκάλα. Όταν σταμάτησαν το αυτοκίνητο για έλεγχο, διαπίστωσαν πως υπήρχε μία έντονη μυρωδιά που έβγαινε από το πορτ-μπαγκάζ – και τότε ζήτησαν από τους τρεις επιβάτες, ρωσικής καταγωγής και ηλικίας 27, 29 και 39 ετών να το ανοίξουν.



«Εκεί βρήκαν αρκετές σακούλες γεμάτες με βολβούς άγριου σκόρδου και εργαλεία. Στην εξέλιξη των ερευνών οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως οι τρεις άντρες είχαν πάρει τα άγρια σκόρδα στην περιοχή του Βάρεν της Λειψίας», έγραψε η Leipziger Zeitung, παραπέμποντας σε δηλώσεις εκπροσώπου της αστυνομίας.



Οι αστυνομικοί ειδοποίησαν τους συναδέλφους τους στη Λειψία, οι οποίοι έσπευσαν να ελέγξουν την περιοχή, όπου καταγράφονται συχνά κλοπές άγριου σκόρδου. Πράγματι γύρω στις 02:00 εντόπισαν εκεί μία BMW και τρεις ακόμη άντρες γύρω στα 30, οι οποίοι είχαν επίσης μαζέψει τρεις σακούλες με βολβούς άγριου σκόρδου. Μεταξύ των υπόπτων συγκαταλέγονται και δύο παλιοί γνώριμοι των αστυνομικών αρχών: «Δύο από τους τρεις υπόπτους που βρέθηκαν στη Λειψία είχαν συλληφθεί επ' αυτοφώρω να κλέβουν άγρια σκόρδα και πριν από μερικές ημέρες στην Μπόρνα», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.



Οι αστυνομικές δυνάμεις κατάσχεσαν συνολικά γύρω στα 100 κιλά βολβών αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ.

Πόσο συνήθεις είναι οι κλοπές άγριου σκόρδου;

Η υπερσυγκομιδή άγριου σκόρδου στη συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί συχνό «φαινόμενο» κάθε άνοιξη, ενώ τα τελευταία χρόνια λαμβάνει χώρα ολοένα νωρίτερα.



Πριν από δύο χρόνια οι αρχές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν άλλη μία μεγάλης κλίμακας κλοπή άγριου σκόρδου, ενώ τότε είχαν κατασχέσει 40 σακούλες γεμάτες άγριο σκόρδο.



Πρόκειται εξάλλου για ένα υλικό που είναι γνωστό και ως «πράσινος χρυσός», το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορες συνταγές, όπως για παράδειγμα σε σάλτσες πέστο και σε σούπες.



Στη Γερμανία επιτρέπεται γενικώς να μαζέψει κανείς μια χούφτα φύλλα άγριου σκόρδου για προσωπική χρήση, χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια. Ωστόσο απαγορεύεται να ξεριζώνει κανείς ολόκληρα τα φυτά με βολβούς, όπως και η συγκομιδή φύλλων από προστατευόμενες περιοχές.



Οι αρχές συστήνουν σε όσους θέλουν να μαζέψουν φύλλα άγριου σκόρδου να κάνουν πρώτα την έρευνά τους – διότι μεταξύ άλλων μπορεί κανείς εύκολα να μπερδέψει το άγριο σκόρδο, που φυτρώνει σε υγρά, σκιερά δάση και ιδίως σε πλημμυρικές περιοχές με τοξικά φυτά, όπως τα κρίνα της κοιλάδας.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

