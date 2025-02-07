Το ελικόπτερο του Στρατού που συγκρούστηκε με επιβατικό τζετ την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον είχε απενεργοποιημένη την τεχνολογία παρακολούθησης τη στιγμή της συντριβής, δήλωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ στους New York Times.
Η τεχνολογία επιτρέπει στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να παρακολουθούν καλύτερα την κίνηση ενός αεροσκάφους.
Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Κρουζ είναι μέλος της Επιτροπής Εμπορίου, Επιστήμης και Μεταφορών της Γερουσίας, η οποία έλαβε μια ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών για το δυστύχημα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.
Ο Κρουζ εξέφρασε την ανησυχία του ότι η τεχνολογία παρακολούθησης για το Black Hawk απενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής αποστολής, ανέφεραν οι New York Times το βράδυ της Πέμπτης.
Όταν χρησιμοποιείται, η τεχνολογία, που ονομάζεται Automatic Dependent Surveillance-Broadcast, ή ADS-B, μεταδίδει τη θέση, το ύψος και την ταχύτητα ενός αεροσκάφους, ανέφεραν οι New York Times.
Επιτρέπει στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να μη βασίζονται αποκλειστικά στην παρακολούθηση ραντάρ, η οποία μπορεί να έχει καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων και ως εκ τούτου παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, σύμφωνα με την εφημερίδα.
Η φονική σύγκρουση πάνω από τον ποταμό Potomac στην Ουάσιγκτον μεταξύ του ελικοπτέρου και ενός περιφερειακού αεροσκάφους της American Airlines σκότωσε 67 ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα. Ήταν η πιο θανατηφόρα αεροπορική καταστροφή των ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.