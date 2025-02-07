Το ελικόπτερο του Στρατού που συγκρούστηκε με επιβατικό τζετ την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον είχε απενεργοποιημένη την τεχνολογία παρακολούθησης τη στιγμή της συντριβής, δήλωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ στους New York Times.

Η τεχνολογία επιτρέπει στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να παρακολουθούν καλύτερα την κίνηση ενός αεροσκάφους.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Κρουζ είναι μέλος της Επιτροπής Εμπορίου, Επιστήμης και Μεταφορών της Γερουσίας, η οποία έλαβε μια ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών για το δυστύχημα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.

Ο Κρουζ εξέφρασε την ανησυχία του ότι η τεχνολογία παρακολούθησης για το Black Hawk απενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής αποστολής, ανέφεραν οι New York Times το βράδυ της Πέμπτης.

Όταν χρησιμοποιείται, η τεχνολογία, που ονομάζεται Automatic Dependent Surveillance-Broadcast, ή ADS-B, μεταδίδει τη θέση, το ύψος και την ταχύτητα ενός αεροσκάφους, ανέφεραν οι New York Times.

Επιτρέπει στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να μη βασίζονται αποκλειστικά στην παρακολούθηση ραντάρ, η οποία μπορεί να έχει καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων και ως εκ τούτου παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η φονική σύγκρουση πάνω από τον ποταμό Potomac στην Ουάσιγκτον μεταξύ του ελικοπτέρου και ενός περιφερειακού αεροσκάφους της American Airlines σκότωσε 67 ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα. Ήταν η πιο θανατηφόρα αεροπορική καταστροφή των ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

