Οκτώ παιδιά από την Ουκρανία που άρπαξαν από τις οικογένειές τους αξιωματούχοι στην προσαρτημένη και ελεγχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας και τοποθετήθηκαν σε κρατικά ορφανοτροφεία επέστρεψαν στα σπίτια τους την Πέμπτη, δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

Η Darina Zarivna, σύμβουλος του επιτελάρχη του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, είπε ότι τα παιδιά συνελήφθησαν ενώ νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο και διασώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Bring Kids Back.

«Τα παιδιά είχαν υποστεί εκφοβισμό στο ορφανοτροφείο και αναγκάστηκαν να λάβουν μέρος σε ασκήσεις φιλορωσικού πατριωτισμού, να χειρίζονται όπλα και να προετοιμάζονται για πόλεμο», είπε.

«Η ιστορία τους είναι ένα παράδειγμα της συστημικής σκληρότητας των κατακτητών. Τους πήραν βίαια από τις μητέρες τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο και (οι μητέρες) υποχρεώθηκαν υπό την απειλή να τα παραδώσουν σε ορφανοτροφείο», έγραψε η Zarivna στο Telegram.

«Όλα αυτά είναι μέρος της ρωσικής πολιτικής που στοχεύει στην καταστροφή της ουκρανικής ταυτότητας».

Η Zarivna δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς διασώθηκαν τα παιδιά ή πού βρίσκονταν τώρα. Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τις ρωσικές αρχές.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα το 2023 για τη σύλληψη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου που σχετίζονται με την απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία. Το Κρεμλίνο απορρίπτει τους ισχυρισμούς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο αρχηγός του επιτελείου του Ζελένσκι, Andriy Yermakov, είπε ότι 12 παιδιά που μεταφέρθηκαν βίαια στη Ρωσία επέστρεψαν στην Ουκρανία.

Η Μόσχα και το Κίεβο έχουν πραγματοποιήσει πολλές ανταλλαγές παιδιών για επανένωση με τις οικογένειές τους μετά την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Κριμαία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014 στον απόηχο μιας λαϊκής εξέγερσης που ώθησε έναν -φιλικό προς τη Ρωσία- πρόεδρο της Ουκρανίας να εγκαταλείψει τη χώρα.

Η Ουκρανία λέει ότι πάνω από 19.500 παιδιά μεταφέρθηκαν στη Ρωσία ή στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων κατά τη διάρκεια του πολέμου, αποκαλώντας τις απαγωγές έγκλημα πολέμου που ανταποκρίνεται στον ορισμό της γενοκτονίας της Συνθήκης του ΟΗΕ.

