Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έως και 140 τραυματίστηκαν σήμερα, στη Ρωσία, όταν επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία επέβαιναν 800 άνθρωποι συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό οκτώ βαγονιών, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Μερικά από τα βαγόνια ανατράπηκαν και έπεσαν δίπλα στις ράγες, ανέφεραν.

Το τρένο ταξίδευε από το Καζάν του Ταταρστάν στο Άντλερ, στη Μαύρη Θάλασσα, όταν εκτροχιάστηκε στη νότια περιφέρεια Βόλγκογκραντ κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Κοτελνίκοβο, περίπου 1.200 χλμ. νότια της Μόσχας, ανέφερε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

«Παραϊατρικό προσωπικό βρίσκεται στο σημείο», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας πως 324 διασώστες έχουν εμπλακεί στην επιχείρηση. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την περιοχή, ανέφερε.Το κανάλι Mash στο Telegram ανέφερε πως τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ωστόσο, ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί. Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε πως έως 100 άνθρωποι μπορεί να έχουν τραυματιστεί.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί, δείχνει τουλάχιστον τέσσερα βαγόνια να έχουν εκτροχιαστεί, κάποια από αυτά να έχουν ανατραπεί και επιβάτες να σκαρφαλώνουν έξω από ένα από αυτά το οποίο είχε ανατραπεί δίπλα στις ράγες.

Το Mash δημοσιοποίησε βίντεο που δείχνει ό,τι απέμεινε από τα καμπίνα ενός φορτηγού Kamaz δίπλα στο εκτροχιασμένο τρένο.

Επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές στις ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, το TASS μετέδωσε ότι 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το τρένο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό Kamaz.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

