Γερμανία: Η προεκλογική μάχη ξεκίνησε στη βουλή

Mπορεί να πει κανείς ότι σήμερα ξεκίνησε επίσημα ο προεκλογικός αγώνας στη Γερμανία, ακόμη κι αν απόφαση για την ψήφο εμπιστοσύνης ληφθεί έναν μήνα μετά, στις 16 Δεκεμβρίου (σσ: θα τη ζητήσει ο καγκελάριος Σολτς, όπως είπε, στις 11 Δεκεμβρίου ώστε στις 16 να έχει ολοκληρωθεί η σχετική ψηφοφορία). Η διαδικασία θα είναι άλλωστε τυπική για να διαλυθεί η βουλή. Σε αυτό έχει συμφωνήσει και ο Γερμανός Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ, με τις πρόωρες εκλογές να έχουν κλειδώσει για τις 23 Φεβρουαρίου.



Το είπε και ο Όλαφ Σολτς την Τετάρτη από το βήμα της κατάμεστης Ολομέλειας της βουλής, όπου εμφανίστηκε για τις προγραμματισμένες κυβερνητικές δηλώσεις, σε κλίμα πόλωσης και υψηλών τόνων στα έδρανα της αντιπολίτευσης.



Ήταν απαραίτητος ο «χωρισμός», ανέφερε για τη διάλυση της συγκυβέρνησης, τονίζοντας ότι μέχρι τελευταία στιγμή προσπάθησε για την επίτευξη συμβιβασμών. Η αποπομπή του Φιλελεύθερουυπ. Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, υπέρμαχου της άκαμπτης δημοσιονομικής πειθαρχίας, «ήταν αναγκαία και αναπόφευκτη», όπως είπε. Από εκεί και πέρα χωρίς να εστιάζει στο παρελθόν και στο τι πήγε στραβά επέλεξε να εστιάσει στο μέλλον, στις προκλήσεις και στην ανάγκη ευρύτερων κοινοβουλευτικών συγκλίσεων και συμβιβασμών επειδή το απαιτούν οι «δύσκολοι καιροί».



Ο καγκελάριος τόνισε την ανάγκη συνεργασίας με την αντιπολίτευση στο γερμανικό κοινοβούλιο μέχρι τις πρόωρες εκλογές για σειρά κρίσιμων νομοθετημάτων, όπως για παράδειγμα για το νομοσχέδιο που προβλέπει την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου ή για την αύξηση του επιδόματος τέκνων ή τη διασφάλιση σταθερών συντάξεων στο μέλλον. «Για το καλό της χώρας» όπως είπε, αναφερόμενος κυρίως στην Κ.Ο. των δύο κομμάτων της Χριστιανικής Ένωσης.

Αλλαγή του «δόγματος» Σολτς για την Ουκρανία

Αίσθηση προκάλεσαν όμως όσα ανέφερε ο Όλαφ Σολτς για τη συνέχιση της βοήθειας προς την Ουκρανία, μετά τη σφοδρή κριτική που του έχουν ασκήσει κυρίως η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία ή η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, η επικεφαλής της οποίας παρακολουθούσε ατάραχη και μόνη από την άκρη της βουλής όλη τη διαδικασία.



Ο Όλαφ Σολτς επανέλαβε ότι η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στη γερμανική βοήθεια, όμως αυτή δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική πολιτική στη Γερμανία ή τη χρηματοδότηση αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. «Πιστεύω ότι η στήριξη της Ουκρανίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να οδηγεί σε περικοπές σε συντάξεις, στην περίθαλψη, στην υγεία» ανέφερε. Διλήμματα όπως «ή το ένα ή το άλλο» δεν οδηγούν πουθενά, τόνισε με το βλέμμα στραμμένο στον Κρίστιαν Λίντνερ αλλά και στα έδρανα των συντρόφων του στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.Ταυτόχρονα έστειλε κι ένα μήνυμα προς το Κίεβο, ότι δεν θα επιτρέψει να πληγεί ρωσικό έδαφος με τα γερμανικά όπλα που αποστέλλονται ως βοήθεια.

Ο Μερτς ως «επόμενος καγκελάριος»

Mε αυτοπεποίθηση και αέρα ρυθμιστή των εξελίξεων για το επόμενο διάστημα εμφανίστηκε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος επέρριψε στον Όλαφ Σολτς τακτικισμούς και χαρακτήρίσε την τρικομματική κυβέρνηση «αποτυχημένη». Η διάλυσή της προκαλεί «ανακούφιση», όπως είπε. Ο καγκελάριος βέβαια «έκανε τα πάντα για να καθυστερήσει την προσφυγή στις πρόωρες κάλπες». Επαίνεσε όμως τον επικεφαλής της Κ.Ο. των Σοσιαλδημοκρατών Ρολφ Μύτσενιχ για τη συνεργασία ως προς την επίτευξη συμβιβασμού για την ημερομηνία των εκλογών.



Ταυτόχρονα εξέφρασε τη στήριξή του στις αλλαγές που σχεδιάζουν οι Σοσιαλδημοκράτες για την ενίσχυση του ρόλου του Συνταγματικού Δικαστηρίου και εστίασε στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας, σε μια εποχή αυξανόμενου προστατευτισμού με το βλέμμα στραμμένο στις ΗΠΑ μετά την επανεκλογήΤραμπ.

H ΑfD στο στόχαστρο πάνω από 100 βουλευτών

Με σφοδρές βολές κατά του Σολτς, της συγκυβέρνησής του αλλά και του Φρίντριχ Μερτς ανέβηκε στο βήμα της βουλής η συμπρόεδρος της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία, Αλίς Βάιντελ. Η τρικομματική συγκυβέρνηση, όπως είπε, έκανε «άνευ προηγουμένου» κακό στη Γερμανία όσο καμία προηγούμενη κυβέρνηση, επιφέροντας πλήγμα στην «ευημερία» και συμβάλλοντας στην «αποβιομηχάνιση» της χώρας. Όσο για τον βασικό διεκδικητή της καγκελαρίας, τον Φρίντριχ Μερτς, τού επέρριψε αρχομανία, ματαιοδοξία και τακτικισμούς. «Ανησυχείτε μόνο για τον εαυτό σας, την εξουσία σας, τους τακτικισμούς και τη ματαιδοξία σας. Με εσάς ως 'υποκατάταστο του Σολτς' δεν θα δει πρόοδο η Γερμανία», είπε.



Σήμερα πάντως το κόμμα της Bάιντελ δέχθηκε κι ένα ακόμη σοβαρό κοινοβουλευτικό πλήγμα. Πάνω από 100 βουλευτές από διάφορα κόμματα κατέθεσαν πρόταση στην πρόεδρο της γερμανικής βουλής, Μπέρμπελ Μπας, υπέρ της απαγόρευσης της AfD, προκειμένου να ξεκινήσει στο κοινοβούλιο «όσο το δυνατόν γρηγορότερα» η σχετική διαδικασία.



Το σχετικό αίτημα θα πρέπει έπειτα να διαβιβαστεί στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης, που είναι και το μόνο αρμόδιο για μια τέτοια απόφαση.



Η ακροδεξιά AfD είναι δεύτερη στις δημοσκοπήσεις με 19,5%, ενώ δεύτερη καταλληλότερη για την καγκελαρία κρίνεται η Αλίς Βάιντελ μετά τον Φρίντριχ Μερτς. Ακολουθούν οι Όλαφ Σολτς και Ρόμπερτ Χάμπεκ, με την υποψηφιότητα βέβαια τουΌλαφ Σολτς να μην είναι ακόμη σίγουρη, δεδομένων των εξαιρετικά χαμηλών ποσοστών δημοτικότητάς του.

