Γερμανία: Θα χρειάζονται 8 με 10 χιλιάδες αξιωματικοί για να περιπολούν τα σύνορα

Τα σχέδια του ηγέτη της συντηρητικής αντιπολίτευσης της Γερμανίας να επαναφέρει τους μόνιμους ελέγχους στα σύνορα της χώρας θα απαιτούσαν την πρόσληψη χιλιάδων επιπλέον αστυνομικών, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός της Γερμανικής Ένωσης Αστυνομικών (GdP) .

Ο Φρίντριχ Μερτς, επικεφαλής των κεντροδεξιών Χριστιανοδημοκρατών (CDU), συμπεριέλαβε την επιστροφή των μόνιμων συνοριακών ελέγχων σε ένα νομοθετικό πακέτο που αποσκοπεί στην πάταξη της μετανάστευσης.

Όλες οι γειτονικές χώρες της Γερμανίας είναι μέλη της Ζώνης του Σένγκεν και δεν έχουν τακτικό συνοριακό έλεγχο σε κανένα χερσαίο σύνορο εδώ και αρκετά χρόνια, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας Σένγκεν.

«Θα χρειαζόμασταν σίγουρα 8.000 έως 10.000 επιπλέον αστυνομικούς για τον ολοκληρωμένο έλεγχο των συνόρων», δήλωσε ο Αντρέας Ρόσκοπφ, επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας GdP, στην εφημερίδα Rheinische Post.

Ο ίδιος είπε ότι περίπου 1.000 αστυνομικοί των ΜΑΤ αναπτύσσονται ήδη τακτικά ως υποστήριξη των τακτικών δυνάμεων στα σύνορα και ότι μια ευρύτερη μεταρρύθμιση του προσωπικού είναι «απολύτως απαραίτητη».

Ο Ρόσκοπφ δήλωσε ότι η Γερμανία στερείται επίσης σύγχρονης τεχνολογίας, όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης και οι σαρωτές πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων, για να βοηθήσουν κατάλληλα τους αστυνομικούς στον έλεγχο των συνόρων.

Πηγή: skai.gr

