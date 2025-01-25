Την υποστήριξή του στο ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), εξέφρασε και πάλι σήμερα ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, παρεμβαίνοντας μέσω βιντεοκλήσης σε μια προεκλογική συγκέντρωση, εν μέσω των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει ο «χαιρετισμός» του, που θεωρήθηκε ναζιστικός από κάποιους, την ημέρα της ορκωμοσίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι εντάξει να είστε υπερήφανοι που είστε Γερμανοί. Αγωνιστείτε για ένα λαμπρό μέλλον για τη Γερμανία», είπε ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, μιλώντας σε περίπου 4.500 υποστηρικτές της AfD, στη Χάλε της ανατολικής Γερμανίας.

ELON: THERE IS A NEED FOR CHANGE IN EUROPE



"Go out there, talk to people... one vote at a time. There is a need for change, it's got to be done.



This election is so important... the future of civilization could hang on this election.



When something is so important... you… https://t.co/EZaAPwh4SR pic.twitter.com/fdFBUkasTp — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 25, 2025

Καταχειροκροτούμενος από τους παριστάμενους, ο Μασκ επανέλαβε ότι στηρίζει το ακροδεξιό κόμμα που, όπως λέει, ενσαρκώνει «την καλύτερη ελπίδα της Γερμανίας».

Στην ασυνάρτητη παρέμβασή του, χαιρέτισε «το γερμανικό έθνος» που έχει ιστορία «χιλιάδων ετών». Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρ ήταν «εντυπωσιασμένος» από τη βούληση των γερμανικών φύλων να πολεμήσουν, είπε. Η σημερινή κυβέρνηση «καταστέλλει επιθετικά την ελευθερία της έκφρασης», συνέχισε και επομένως η AfD πρέπει «να αγωνιστεί, να αγωνιστεί, να αγωνιστεί» για «περισσότερη αυτοδιάθεση για τη Γερμανία και τις χώρες της Ευρώπης και λιγότερες Βρυξέλλες».

Αναφερόμενος προφανώς στο ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας, είπε επίσης ότι «τα παιδιά δεν θα έπρεπε να είναι ένοχα για τα αμαρτήματα των γονιών τους, και πολύ λιγότερο για των παππούδων τους».

«Επικεντρωνόμαστε υπερβολικά στην ενοχή του παρελθόντος και πρέπει να το προσπεράσουμε», πρόσθεσε.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Μασκ παρεμβαίνει τακτικά στην εσωτερική πολιτική της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με σχόλιά του στην πλατφόρμα Χ και στηρίζοντας ανοιχτά την AfD. Χαρακτήρισε «τρελό» και «ανίκανο ηλίθιο» τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς και «τύραννο» τον πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν την AfD στη δεύτερη θέση, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου, με ποσοστό 20%, πίσω από τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα CDU/CSU που συγκεντρώνουν περίπου 30% στην πρόθεση ψήφου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.