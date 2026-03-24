Οι Γερμανοί εισαγγελείς δήλωσαν την Τρίτη ότι δύο άτομα συνελήφθησαν με την υποψία κατασκοπείας υπέρ της Ρωσίας, συλλέγοντας πληροφορίες για ένα άτομο που προμήθευε drones και σχετικά εξαρτήματα στην Ουκρανία.

Ο Sergey N., Ουκρανός υπήκοος, συνελήφθη στην Ισπανία, ενώ η Alla S., Ρουμάνα υπήκοος, συνελήφθη στη Γερμανία, ανέφερε δήλωση των εισαγγελέων, η οποία απέκρυψε τα πλήρη ονόματα των υπόπτων σύμφωνα με τους γερμανικούς νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

«Από τον Δεκέμβριο του 2025, ο Sergey N. κατασκόπευε ένα άτομο στη Γερμανία για λογαριασμό μιας ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών. Το άτομο αυτό προμήθευε drones και σχετικά εξαρτήματα στην Ουκρανία», ανέφερε η δήλωση, παραθέτοντας τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο ένταλμα σύλληψης.

«Για τον σκοπό αυτό, ο κατηγορούμενος συνέλεξε πληροφορίες στο διαδίκτυο και βιντεοσκόπησε τον χώρο εργασίας του στόχου. Όταν ο Sergey N. μετακόμισε στην Ισπανία, η Alla S. ανέλαβε την αποστολή του το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2026», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

