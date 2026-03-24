Bloomberg: Τα κράτη του Κόλπου «ζυγίζουν» τις στρατιωτικές τους επιλογές απέναντι στο Ιράν

Τα μεγαλύτερα γειτονικά κράτη του Ιράν στον Κόλπο εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, και ενδέχεται να το πράξουν αν η Τεχεράνη επιτεθεί στις κρίσιμες υποδομές τους, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της κατάστασης και οι οποίες μίλησαν στο πρακτορείο Bloomberg.

Τα ισχυρότερα κράτη του Κόλπου, και συγκεκριμένα η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χάνουν την υπομονή τους απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις που έχουν ήδη πλήξει λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια, ανέφεραν οι πηγές του Bloomberg, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ωστόσο, θα συμμετείχαν στον πόλεμο μόνο αν η Τεχεράνη υλοποιήσει τις απειλές της να επιτεθεί σε σημαντικές υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης στον Κόλπο.

Τα περισσότερα κράτη του Κόλπου κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, με ορισμένες εξαιρέσεις όπως το Ομάν, το οποίο επιθυμεί να διατηρήσει τον ρόλο του μεσολαβητή, ανέφεραν οι πηγές. Ωστόσο, διστάζουν να εμπλακούν στον πόλεμο, δεδομένου ότι το Ιράν θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον τους. Θα μπορούσαν επίσης να βρεθούν σε μια κατάσταση όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συνάψει συμφωνία με την Τεχεράνη, και θα μείνουν να αντιμετωπίσουν ένα πληγωμένο και οργισμένο καθεστώς, πρόσθεσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης που βρίσκεται στην περιοχή.

Πολλοί κυβερνήσεις φοβούνται επίσης ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και αν δεν συμμετάσχουν στον πόλεμο, ανέφεραν οι πηγές.

Ο πόλεμος έχει ανατρέψει τις σχέσεις του Ιράν με τους γείτονές του. Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων πέντε ετών προσπαθώντας να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους με την Ισλαμική Δημοκρατία - ένα σιιτικό θεοκρατικό καθεστώς που από καιρό θεωρούσαν ότι επιδιώκει να επεκτείνει την επιρροή του στην υπόλοιπη περιοχή - κυρίως για να αποτρέψουν μια πιθανή σύγκρουση όπως η τωρινή.

Τις τελευταίες 24 ώρες, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναχαίτισαν drones και πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα κράτη του Κόλπου αποτελούν νόμιμους στόχους, καθώς οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο και τα εδάφη τους για να το επιτεθούν - ένας ισχυρισμός που όλα αυτά τα κράτη απορρίπτουν.

Ο Ματζέντ Αλ-Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι τα κράτη του Κόλπου θα πρέπει να βρουν τρόπους να συνυπάρξουν με το Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία, μια χώρα με 90 εκατομμύρια κατοίκους, βρίσκεται ακριβώς απέναντι τους, στην άλλη πλευρά του Περσικού Κόλπου. «Εναπόκειται στους Ιρανούς, μετά τον πόλεμο αυτόν, να αποφασίσουν πώς θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη», είπε ο Αλ-Ανσάρι.

Αν ο Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του να καταλάβει το νησί Χαργκ - μέσω του οποίου εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου - αυτό θα προκαλέσει ακόμη πιο έντονη αντίδραση από την Τεχεράνη σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις που απαιτούνται για την αποστολή θα σταλούν πιθανότατα από τα ΗΑΕ, όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Αλ Νταφρά, ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος, υπογραμμίζοντας τη στάση της Τεχεράνης απέναντι σε μια τέτοια κίνηση. Αν τα ΗΑΕ το επιτρέψουν αυτό, το Ιράν θα ανταποκρινόταν με σφοδρή επίθεση εναντίον της χώρας, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αν οι ΗΠΑ καταλάβουν το νησί, το Ιράν δεν θα διστάσει να το βομβαρδίσει, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται τεράστιες οικονομικές απώλειες για το καθεστώς, και θα τοποθετήσει νάρκες στο Στενό και στον ίδιο τον Περσικό Κόλπο, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος, αλλά το Ιράν τον μετατρέπει σε δικό μας», δήλωσε ο Μοχάμεντ Μπαχαρούν, διευθυντής του B’huth, του Κέντρου Ερευνών Δημόσιας Πολιτικής του Ντουμπάι.

Αν το Ιράν συνεχίσει την τρέχουσα δράση του να στοχεύει τα κράτη του Κόλπου και να αποκλείει το Στενό του Ορμούζ, αυτό ενδέχεται να αναγκάσει τις χώρες της περιοχής να σχηματίσουν μια συμμαχία για να αντιμετωπίσουν την «κρατική τρομοκρατία» της Τεχεράνης, ανέφερε. Ακόμη, πρόσθεσε ότι η συμμαχί θα μπορούσε να είναι σαν εκείνη που σχηματίστηκε για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία.

Το Ιράν άρχισε να επιβάλλει τέλη διέλευσης σε ορισμένα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, σε ένα ακόμη σημάδι του ελέγχου που ασκεί η Τεχεράνη στον σημαντικότερο θαλάσσιο ενεργειακό διάδρομο του κόσμου.

Πύραυλοι και drones

Από την έναρξη του πολέμου, το Ιράν έχει εκτοξεύσει σχεδόν 5.000 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά των κρατών του Κόλπου. Η Τεχεράνη έχει στοχεύσει υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αεροδρόμια, αμερικανικές βάσεις και, σε πολλές περιπτώσεις, κατοικημένες γειτονιές, διπλωματικές περιοχές και τουριστικούς προορισμούς, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να υφίστανται το μεγαλύτερο βάρος αυτής της επιθετικότητας. Τουλάχιστον 20 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στις αραβικές χώρες του Κόλπου.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να επιτεθεί σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εάν η χώρα δεν άνοιγε ξανά το Στενό του Ορμούζ - μια απειλή την οποία στη συνέχεια ανέβαλε για πέντε ημέρες, προκειμένου να δώσει μια ευκαιρία σε διπλωματική λύση. Το Ιράν ανέφερε αμέσως σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης νερού στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τους οποίους θα χτυπούσε ως αντίποινα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι «εξάρθρωσαν ένα τρομοκρατικό δίκτυο που χρηματοδοτούνταν από τη Χεζμπολάχ και το Ιράν και συνέλαβαν τα μέλη του». Την ίδια εβδομάδα, το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι εντόπισε επίσης πυρήνες συνδεδεμένους με τη Χεζμπολάχ, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν πράξεις δολιοφθοράς και μια «τρομοκρατική επίθεση με στόχο κρίσιμες υποδομές της χώρας». Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Όλα αυτά οδηγούν τα κράτη του Κόλπου στη συνειδητοποίηση ότι πρέπει πλέον να αναλάβουν περισσότερες δράσεις συλλογικά και σε συνεργασία με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους τους, δήλωσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Κόλπου.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι τα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου έχουν ενισχύσει σημαντικά τον συντονισμό όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με πιθανές ενέργειας του Ιράν και των συμμάχων του. Στόχος είναι η προστασία κρίσιμων υποδομών, η διασφάλιση της συλλογικής επισιτιστικής ασφάλειας και η διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με τυχόν επιπτώσεις από επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και πετρελαϊκές υποδομές.

Ενώ κάθε χώρα κινητοποιεί τις στρατιωτικές της δυνάμεις για να αμυνθεί, διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με το τι μπορεί να γίνει από κοινού για να αντιμετωπιστεί το Ιράν με τη βοήθεια διεθνών συμμάχων, ανέφεραν ο ίδιος αξιωματούχος και ένας άλλος.

Η στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν ήταν μία από τις επιλογές που εξετάστηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών στο Ριάντ, η οποία είχε ως στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής απάντησης, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg που έχουν γνώση των συζητήσεων.

Στη συζήτηση αυτή συμμετείχαν όλα τα κράτη του Κόλπου, με εξαίρεση το Ομάν, καθώς και περιφερειακές δυνάμεις όπως η Αίγυπτος, το Πακιστάν και η Τουρκία. Αυτές οι τρεις χώρες έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διπλωματικές επαφές με το Ιράν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς τα κράτη του Κόλπου έχουν υποχωρήσει.

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι Ιρανοί να καταλάβουν ότι το Βασίλειο, αλλά και οι σύμμαχοί του που έχουν δεχτεί επιθέσεις, καθώς και άλλοι, διαθέτουν πολύ σημαντικές δυνατότητες και ικανότητες τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αν το αποφασίσουν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊζάλ Μπιν Φαρχάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη συνάντηση. «Η υπομονή που επιδεικνύεται δεν είναι απεριόριστη».

Αν και η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να προτιμά τη διπλωματία και δεν έχει υποστηρίξει ανοιχτά την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, είναι έτοιμη να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης, σε περίπτωση που αυτή επιτεθεί στις υποδομές της, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της στάσης του Ριάντ.

Από όλα τα κράτη του Κόλπου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αυτά που δίνουν τις πιο σαφείς ενδείξεις ότι κάποια μορφή συλλογικής στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν ενδέχεται να είναι αναπόφευκτη σε αυτό το στάδιο.

«Δεν θα υποκύψουμε ποτέ στον εκβιασμό των τρομοκρατών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Σεΐχης Αμπντουλάχ μπιν Ζαΐντ, σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή.

Την ίδια μέρα, ο Ανουάρ Γκαργκάς, ανώτερος διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα ικανοποιηθεί με μια εκεχειρία που δεν θα συνοδεύεται από μια μακροπρόθεσμη λύση για τον περιορισμό της ιρανικής απειλής. «Είναι αδιανόητο αυτή η επιθετικότητα να μετατραπεί σε μόνιμη κατάσταση απειλής», δήλωσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

