Για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατηγορείται ο πρώην επικεφαλής του Frontex

Το εφετείο του Παρισιού άνοιξε έρευνα σε βάρος του πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριοφυλακής, Φαμπρίς Λεζερί, για κατηγορίες που σχετίζονται με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με δικαστική πηγή που μίλησε στο Reuters.

Ο Λεζερί παραιτήθηκε από τον Frontex το 2022, ενώ είχαν προηγηθεί σοβαρές καταγγελίες από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι υπό την ηγεσία του, η οποία ξεκίνησε το 2015, στο αποκορύφωμα της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη, ο Οργανισμός κακομεταχειριζόταν μετανάστες στα σύνορα της Ε.Ε.

Ο Λεζερί, που σήμερα είναι ευρωβουλευτής με το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση, αρνείται τις κατηγορίες.

Σε περίπτωση που οι εισαγγελείς επιδιώξουν να απαγγείλουν κατηγορίες εις βάρος του θα πρέπει να ζητήσουν την άρση της ασυλίας του ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γεγονός που απαιτεί ψηφοφορία.

Το δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε να ξεκινήσει την έρευνα στις 18 Μαρτίου, ύστερα από προσφυγή της Γαλλικής Ενωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (LDH) και της οργάνωσης υπεράσπισης δικαιωμάτων μεταναστών Utopia 56. Οι δύο οργανώσεις κατηγόρησαν τον Λεζερί ότι ενθάρρυνε τα στελέχη του Frontex να βοηθούν τις Αρχές της Λιβύης και της Ελλάδας να αναχαιτίζουν σκάφη μεταναστών, προκειμένου να αποτρέπεται η είσοδός τους στην Ε.Ε.

Το εφετείο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την έναρξη δικαστικής έρευνας και χαρακτήρισε την έφεση «εν μέρει βάσιμη», πρόσθεσε η ίδια πηγή που μίλησε στο Reuters.

Το αρχικό αίτημα για τη διερεύνηση της υπόθεσης Λεζερί υποβλήθηκε το 2024, όπως δήλωσε στο Reuters η πρόεδρος της LDH, Nathalie Tehio, εκτιμώντας ότι η έρευνα θα διαρκέσει πολύ.

Πηγή: skai.gr

