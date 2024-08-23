Η βάση του ΝΑΤΟ στη γερμανική πόλη Γκάιλενκίρχεν αύξησε το επίπεδο ασφαλείας της «βάσει πληροφοριών για την ύπαρξη ενδεχόμενης απειλής», ανακοινώθηκε στη διάρκεια της περασμένης νύκτας μέσω του Χ.

🚨We raised the security level at NATO Airbase Geilenkirchen based on intelligence information indicating potential threat. All non-mission essential staff have been sent home as a precautionary measure. The safety of our staff is our top priority. Operations continue as planned. August 22, 2024

«Όλοι οι μη απαραίτητοι εργαζόμενοι έχουν σταλεί σπίτια τους ως προληπτικό μέτρο», πρόσθετε η ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη στρατιωτική βάση, χωρίς ωστόσο να δίνονται άλλες διευκρινίσεις. «Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι ύψιστη προτεραιότητα. Οι επιχειρήσεις (στη βάση) θα συνεχιστούν κανονικά».

Την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκε περιστατικό σε άλλη βάση του ΝΑΤΟ στη Γερμανία, αυτή τη φορά στην Κολωνία όπου επίσης σταθμεύει ο στόλος των αναγνωριστικών αεροσκαφών AWACS, προκαλώντας το προσωρινό της κλείσιμο.

Οι Aρχές ερευνούσαν πιθανή δολιοφθορά στην παροχή νερού. Τελικά οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν έδειξαν ότι το νερό της βρύσης δεν είχε μολυνθεί, επεσήμαναν οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις (Μπούντεσβερ).

Την ίδια ημέρα στη βάση στο Γκάιλενκίρχεν αναφέρθηκε απόπειρα διείσδυσης, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν εκτενείς έρευνες σε όλους τους χώρους.

Το ΝΑΤΟ έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν για μια εκστρατεία εχθρικών ενεργειών από τη Ρωσία, όπως κυβερνοεπιθέσεις και ενέργειες δολιοφθοράς.

Τον Απρίλιο δύο Ρωσογερμανοί συνελήφθησαν στη Γερμανία με την υποψία ότι σχεδίαζαν ενέργειες δολιοφθοράς εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη χώρα.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

