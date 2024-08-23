Συνελήφθη 66χρονος στην Αριζόνα που απειλούσε να σκοτώσει τον Τραμπ

Κάτοικος στην Αριζόνα καταζητείτο χθες Πέμπτη διότι απείλησε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κοτσίζ.

Ο κ. Τραμπ βρισκόταν στην Κοτσίζ στο πλαίσιο περιοδείας σε περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό.

Σε βάρος του 66χρονου Ρόναλντ Λι Σίβρουντ εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στην πολιτεία Ουισκόνσιν, ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, ο κ. Σίβρουντ έχει πλέον συλληφθεί.

«Όχι, δεν άκουσα κάτι γι’ αυτό, αλλά δεν με εκπλήσσει και ο λόγος είναι πως θέλω να κάνω πράγματα που είναι πολύ κακά για τους κακούς» δήλωσε ο μεγιστάνας ερωτηθείς σχετικά με την απειλή εναντίον του στην Αριζόνα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που διατυπώνονται απειλές για τη ζωή των υποψηφίων ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Στις αρχές Αυγούστου, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε κάτοικο στη Βιρτζίνια, διότι απείλησε να δολοφονήσει την Κάμαλα Χάρις. Τον Δεκέμβριο, κάτοικος στο Νιου Χάμσιρ συνελήφθη διότι απείλησε να δολοφονήσει υποψήφιους για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων.

Και τον περασμένο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέζησε με ελαφρύ τραύμα στο αυτί του όταν έγινε απόπειρα δολοφονίας του από νεαρό κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Πενσιλβάνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

