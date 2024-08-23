Ουκρανικό drone προσπάθησε να επιτεθεί στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ

Ουκρανικό drone αποπειράθηκε να επιτεθεί στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη πηγή.

Το drone καταρρίφθηκε κοντά σε χώρο αποθήκευσης αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου, πρόσθεσε το ρωσικό πρακτορείο.

Ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ είναι ένας από τους μεγαλύτερους της Ρωσίας.

Οι Ουκρανοί κατέρριψαν 14 ρωσικά drones

Από την πλευρά τους, οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 14 από τα 16 drones που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις σε επίθεσή τους στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας.

«Τα συστήματά μας αντιαεροπορικής άμυνας επιχείρησαν στις περιφέρειες Τσερκάσι, Κιροβοχράντ, Πολτάβα και Σούμι» ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πυρηνικός σταθμός που ελέγχεται από τη Ρωσία στην Ζαπορίζια της Ουκρανίας λειτουργεί κανονικά, αφού τα αυτόματα συστήματά του απενεργοποίησαν μια γραμμή υψηλής τάσης.

Ο πυρηνικός σταθμός που βρίσκεται σε αδράνεια στηρίζεται στην ενέργεια που λαμβάνει έξωθεν για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας των αντιδραστήρων του. Η Rosatom διευκρίνισε ότι ενέργεια παρέχεται στον σταθμό μέσω άλλης γραμμής υψηλής τάσης.

Η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να δώσει λευκή επιταγή στο Κίεβο για τη χρήση αμερικανικών όπλων, λέει ο Ρώσος πρεσβευτής στις ΗΠΑ

Η Ρωσία πιστεύει πως οι ΗΠΑ κάποια στιγμή θα άρουν όλους τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει στην Ουκρανία σχετικά με τη χρήση των όπλων που της παρέχουν, δήλωσε ο Ανατόλι Αντόνοφ, ο Ρώσος πρεσβευτής στις ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA.

«Η σημερινή κυβέρνηση συμπεριφέρεται σαν κάποιος που δίνει το ένα του χέρι για χειραψία και κρατά μαχαίρι πίσω από την πλάτη του με το άλλο» σχολίασε ο Αντόνοφ χαρακτηρίζοντας «παρακίνηση» την πρόσφατη ανακοίνωση της Ουάσινγκτον ότι το Κίεβο δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αμερικανικά όπλα για να πλήττει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

«Ουσιαστικά ανοίγουν τον δρόμο για την άρση κάποια στιγμή όλων των ισχυόντων περιορισμών, χωρίς πολλή σκέψη», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ έχουν προσφέρει στην Ουκρανία στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας μεγαλύτερης των 50 δισ. δολαρίων από την αρχή του πολέμου. Όμως μέχρι στιγμής έχουν θέσει ως όρο τη χρήση των όπλων αυτών μέσα στο ουκρανικό έδαφος ή σε αμυντικές διασυνοριακές επιχειρήσεις.

Ο Αντόνοφ σημείωσε ότι ένας σοβαρός διάλογος με τις ΗΠΑ θα καταστεί δυνατός, μόνο αν η Ουάσινγκτον αλλάξει την «εχθρική» της πολιτική έναντι της Μόσχας, κάτι στο οποίο περιλαμβάνεται η στήριξή της προς την Ουκρανία και η επιβολή κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του Αμερικανού ομολόγου του Άντονι Μπλίνκεν μοιάζει απίθανο να πραγματοποιηθεί στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη.

Ο Αντόνοφ υπογράμμισε εξάλλου ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να παρέμβει στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

